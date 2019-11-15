Матвей Запупыркин Re: "Каждые 24 секунды погибает человек". К... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 147

Регистрация: 26.03.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:19 Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36754 можно было спасти, если бы водители действовали умело, заявил постоянный представитель ВОЗ в Казахстане Олег Честно Источник:

как скучно Вам в министерских креслах...только водители ??? а службы которые должны содержать дороги в пригодном для движения состоянии...или из окон тонированных джипов не видно...ям по колено ...голодеда как стекло...и заносов по пояс ??? эти факторы тоже включите в 24 секунды...хотя...это ведь Вам пишут подпорутчики...и считают тоже...Вы только с листа читаете