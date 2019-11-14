Цитата: Маркс:

Особенно когда без страховки вляпаешься в Lamborghini Veneno Roadster или Maybach Exelero, оплатишь в течении 10 дней ущерб. Это вообще будет не сопоставимо со стоимостью страховки

Вы такие названия знаете, вау Зачет, учитывая что Вы пешеход)

Для Вашего общего развития: конечно, ситуации на дороге разные бывают, но в 99% случаев "вляпаешься" - это собственная вина. Аккуратнее нужно быть, и осторожнее, как бы ни банально звучало. Ну и еще - если уж Вы такие названия нагуглили в расчете на заоблачную стоимость этих авто, то надо бы знать, что страховка имеет ограничение по сумме выплаты и не покроет скорее всего даже бампера названных авто...