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§ NG.kz
"Каждые 24 секунды погибает человек". К казахстанским водителям обратились в ВОЗ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37259
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.11.19 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почти половину погибших в ДТП можно было спасти, если бы водители действовали умело, заявил постоянный представитель ВОЗ в Казахстане Олег Честнов.
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§ Матвей Запупыркин
Re: "Каждые 24 секунды погибает человек". К...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 147
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 15.11.19 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
можно было спасти, если бы водители действовали умело, заявил постоянный представитель ВОЗ в Казахстане Олег Честно Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36754

как скучно Вам в министерских креслах...только водители ??? а службы которые должны содержать дороги в пригодном для движения состоянии...или из окон тонированных джипов не видно...ям по колено ...голодеда как стекло...и заносов по пояс ??? эти факторы тоже включите в 24 секунды...хотя...это ведь Вам пишут подпорутчики...и считают тоже...Вы только с листа читаете :-(
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§ alex_60
Re: "Каждые 24 секунды погибает человек". К...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5914
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.11.19 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
добавлю.
а службы которые отвечают за освещение улиц?
вьезд в город со стороны аэропорта,
начиная от Чернышевского по Карбышева,Мауленова до Дощанова,
включая два кольца,с кучей пешеходных переходов,
утром темно как в .., ну вы сами догадались думаю.
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