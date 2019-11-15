arman_kst Re: Загруженность пассажирами автобусов на маршруте № 18... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 367

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:17 Стоял в октябре на остановке с 22:23 и ждал целый час на Емшане, за это врем не приехали ни 13, ни 18. Единственный автобус, который я видел, был 3 и он приехал в 22:27. Хотя по графику движения с 20:00 до 23:00 должен ходить через каждые 15 минут 13-й маршрут, через каждые 20 минут 18-й маршрут, через каждые 6 минут 3-й маршрут.