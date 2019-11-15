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≡ Загруженность пассажирами автобусов на маршруте № 18 "А" в п. Дружба в Костанае проверила специальная комиссия		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Загруженность пассажирами автобусов на маршруте № 18 "А" в п. Дружба в Костанае проверила специальная комиссия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37259
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.11.19 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предложение увеличить количество автобусов на маршруте № 18 "А" еще в августе 2019 года, когда общественные советы Костаная и Костанайской области провели общественные слушания по проблемам жителей поселка Дружба.
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§ alex_60
Re: Загруженность пассажирами автобусов на маршруте № 18...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5914
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.11.19 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
про валидаторы в автобусах уже не говорят.
видеть сдохла затея, так и не родившись.
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§ arman_kst
Re: Загруженность пассажирами автобусов на маршруте № 18...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 367
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.11.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стоял в октябре на остановке с 22:23 и ждал целый час на Емшане, за это врем не приехали ни 13, ни 18. Единственный автобус, который я видел, был 3 и он приехал в 22:27. Хотя по графику движения с 20:00 до 23:00 должен ходить через каждые 15 минут 13-й маршрут, через каждые 20 минут 18-й маршрут, через каждые 6 минут 3-й маршрут.
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