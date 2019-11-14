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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1651
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.11.19 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс здесь,странно,значит Козлов один пошел на слушания) сейчас гнет там правду-матку что нельзя переименовывать улицу)
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§ Я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 71
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 14.11.19 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
нельзя переименовывать улицу)

Прекрасно отвлекает внимание от обещанного апокалипсиса для частников ,живущих сдачей молока
Молочный кризис грозит Казахстану. Новый техрегамент ЕАЭС, который заработает с января 2020 года может вызвать в Казахстане молочный кризис. По подсчетам специалистов, около 90 процентов сырья в нашей стране не соответствует норме.

[Исправлено: Я, 14.11.2019 - 11:55]
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1651
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.11.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Прекрасно отвлекает внимание от обещанного апокалипсиса для частников ,живущих сдачей молока//



Кстати вполне возможно) я раньше и не задумывался что все эти истории с переименованиями как-то связаны с отвлечением внимания) только вот к молочному кризису не привяжешь,если только с января эта катавасия начнется то сейчас тему с Чекмарева рано запустили)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5905
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
один пошел на слушания)


ну ты то в зале конечно?
или за колонной в фойе?
Жалыбин и К в первом ряду понятно .
сообщай что да как там.
фуршет по окончанию Будет?

[Исправлено: alex_60, 14.11.2019 - 12:19]
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§ Я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 71
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 14.11.19 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
тему с Чекмарева

Так тема не коналась:давно уж переименовываем /не важно что и для чего / Эту бы энергию , да на пользу.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1651
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.11.19 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//фуршет по окончанию Будет?//



Да сидим вот с Георгием Г. обсуждаем за бокалом шампанского,какая улица следующая на прицеле)


Цитата-//Эту бы энергию , да на пользу//


Да вроде не напрягается никто шибко чтоб сильную энергию вырабатывать) одни предложили,другие поддержали,третьи собрались выслушали мнения,вынесли решение)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5905
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
другие поддержали,третьи собрались выслушали мнения,вынесли решение)


ну решение положим они не выносят.
рукоподнятием под сканирующим взором поддерживают южанина.
а по сути кушать им хочется поддержавшим,собравшимся,выслушавшим..
уволят же иначе, пинком под зад,и как потом жить.
подневольные люди же.

[Исправлено: alex_60, 14.11.2019 - 13:58]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5905
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.11.19 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
абайка 95.
///Пока все спят,глубокой ночью возвращается "обиженный" и пишет, пишет, пишет глупости) а так эффектно уходил, "хлопнув" форумной дверью,видать скучно стало)/

скучно или жахнул , не повод набрасывать на вентилятор.
но тут случай тяжелый.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1651
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.11.19 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инстаграм перестанет показывать лайки и колличество комментариев под постами) как же теперь жить то дальше?)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5905
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.11.19 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
как же теперь жить то дальше?)


ну вешаться не обязательно.
есть варианты
залечь на дно
заботиться о себе
поверить в себя
предаться воспоминаниям
найти собеседника
поставить цель
искать наслаждения в мелочах
пробовать что то новое
не сдаваться.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1282
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 15.11.19 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
В своём бальзаковском меня не плющило от дорам,поэзии алкоголика Сукачёва и космич.королевства тем более.



Да будь я хоть ангел во плоти, Вы и ангела найдёте за что обос-ть :-P
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