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§ NG.kz
Газоснабжение Фёдоровки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37255
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.11.19 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как и многие жители села Фёдоровка, в этом году и мы решили подключиться к системе газопровода. Сколько радости то было, когда подали документы на проект! Но радость быстро проходит, когда полностью окунаешься во все реалии нынешней жизни.
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§ zloy kyrgyz
Re: Газоснабжение Фёдоровки
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 114
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 08.11.19 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да газовая отрасль у нас самая безолаберная :-x
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* юля елиссева
Газоснабжение Фёдоровки
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1409
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 08.11.19 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пишите жалобу лично господину Боранбаеву. И, если не накажут нерадивого газовика, напишите, что в качестве санкций не будете болеть за "Кайрат" и не пойдете в "Макдональдс".

[Исправлено: юля елиссева, 08.11.2019 - 12:50]
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§ Yorik
Газоснабжение Фёдоровки
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 768
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 08.11.19 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И Аймак его? :-x

[Исправлено: Yorik, 08.11.2019 - 12:55]
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§ Vit
Газоснабжение Фёдоровки
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8552
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.11.19 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аккуратно открой кран и пользуйтесь на здоровье. Платите по счётчику. Сегодня проверяющие бывают раз в сто лет. У меня последний раз были 5 лет назад. А если не ожиданно придут, не бойтесь не растреляют. Дурака включите по старости лет. Скажите что был какой то ненормальный тип из карабалыка, псих-газовик, натоптал грязи тут, все включил, деньги взял и ушёл бормоча чёт под нос. А я спокойно теперь пользуюсь и плачу. Если и выпишут штраф то не большой. Тыщ на 5. Зато в тепле будите сидеть. А может и прокатит без штрафа. Щас каждый год все меняется

[Исправлено: Vit, 09.11.2019 - 13:01]
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§ Butch
Re: Газоснабжение Фёдоровки
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 297
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 09.11.19 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Такое впечатление, что сам ДЬЯВОЛ спустился на землю!

Бросьте! Сей персонаж не опустится до такой мелочности. Всё гораздо прозаичнее, простое влияние недалеко расположенной большой надписи "Добро пожаловать в Казахстан"
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§ Матвей Запупыркин
Re: Газоснабжение Фёдоровки
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 146
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 15.11.19 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Пишите жалобу лично господину Боранбаеву.
подробней можно...есть у родни проблема с ними...нужно решить...
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