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§ NG.kz
Байбек: В Нур-Султане убрать директора школы сложно, за многими стоят непростые люди
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37255
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.11.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За директорами некоторых столичных школ стоят непростые люди, заявил первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек. Он отметил, что директора некоторых школ "не хотят ничего менять"
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§ maxsaf
Re: Байбек: В Нур-Султане убрать директора школы сложно, за...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4082
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.11.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
где за многими стоят непростые люди

И какая разница - есть у них вообще образование и кто им диссертации пишет. Этот принцип кажется Саке-Маке называют в народе, или для "непростых" другое название придумали?
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§ сайлау курманов
Re: Байбек: В Нур-Султане убрать директора школы сложно, за...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3251
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.11.19 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и вы тоже не из простых, и те и другие схватили бога за мошонку и бойтесь друг друга пока всё не закончится логическим концом
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