abaika95 Из-за забытого пакета эвакуировали ЦОН в Костанае #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1647

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:23 Цитата-//Лучше бы снег, вокруг цона - убради..//







Это уже даже не смешно.Я бы понял,еслиб этот коммент про снег, местный житель написал,мол лучше снег почистите чем фигнёй заниматься (хотя на самом деле не фигня это все,когда пакет окажется с бомбой никто не будет глупых фраз кидать про снег) но ведь этот коммент написал человек живущий в тысячах километрах от этого Цона,снега,Костаная,Казахстана,казалось бы какая ему разница лежит снег около Цона или нет? Какая ему разница чем будут заниматься пожарные и полицейские окромя охраны и защиты населения? Какая ему будет разница когда у нас взорвется Цон с десятками людей,потомучто в это время пожарные убирали снег? Вот какой ему резон было писать свой коммент про снег и про что кому лучше делать? Незнаю......точнее не буду говорить а то опять скажут не указывай кому и что делать на форуме





Но кроме мысли о том что кто-то "злорадствует" на ум ничего не приходит