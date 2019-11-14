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≡ "Просит залог или домашний арест" - меру пресечения для юриста по делу о рудненском колесе обозрения санкционировал суд		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Просит залог или домашний арест" - меру пресечения для юриста по делу о рудненском колесе обозрения санкционировал суд
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37253
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.11.19 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скандальная история рудненского колеса обозрения получила новое продолжение. Костанайский областной суд рассмотрел жалобу Александра Гаврильчика, юриста ТОО "АлатауГорСтрой" - подрядной организации, которая занималась установкой колеса.
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§ Сталкер
Re: "Просит залог или домашний арест" - меру...
Сталкер


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Сообщений: 185
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 14.11.19 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для ТОО "АлатауГорСтрой" он работал юристом по договоренности, хотя у него было другое место работы. Он участвовал в государственных закупках, подавал от лица ТОО заявки на участие в тендерах. Впоследствии по просьбе учредителя "АлатауГорСтрой" подписал некоторые документы, в том числе акты приёмки///

В документах при подписании их от лица ТОО "АлатауГорСтрой" Александр ГАВРИЛЬЧИК указан как "исполнительный директор ТОО "АлатауГорСтрой", а не юрист. Разница то колоссальная - между просто представитель ТОО, оказывающий консультационные услуги и сопровождение юридическое, и исполнительный директор?

Короче, доигрался... А то так бодро про физику в СМИ рассказывал, когда 4 июня кабинки "плясать" стали... И про "коммерческую тайну" о стоимости колеса обозрения - тоже вещал.

Редкий случай, когда можно безусловно и без сомнений согласиться с решением суда. Тем более, у него гражданство иностранного государства, пересечёт границу и Россия никогда не выдаст своего гражданина и никому. Прям сказки защита рассказывает: ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией, а он будет тут ждать, ходить и думать - может "пронесёт"?

Вот тут как раз подробненько что и как Гаврильчик понаподписывал
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§ Coopidon
Re: "Просит залог или домашний арест" - меру...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 217
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 14.11.19 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже остался Рудный- город трудный, без чертова колеса.
Колесо оплачено. Деньги разворованы. Посадят всех жуликов или только, некоторую часть-опять же вопрос :-o
Цитата:
Сталкер:

Респект!
Подробно до занудства, зато понятно.... :lol:
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§ maxsaf
Re: "Просит залог или домашний арест" - меру...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4078
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Деньги разворованы. Посадят всех жуликов или только, некоторую часть-опять же вопрос

Пусть скидываются и дарят колесо городу. К даренному коню - другое отношение будет ))
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§ elektron
"Просит залог или домашний арест" - меру пресечения для юриста по делу о рудненском колесе обозрения санкционировал суд
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3909
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.11.19 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Пусть скидываются и дарят колесо городу. К даренному коню - другое отношение будет ))

А зачем Рудному два круглых памятника, там и один уже лишний! ;-)
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§ Сталкер
Re: "Просит залог или домашний арест" - меру...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 185
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 14.11.19 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Подробно до занудства, зато понятно....

Ну, занудно, конечно, не экшен же)))) А банальная повесть о том, как слямзить 250 лямов из 330))) Когда инструкции читают, тоже ведь невесело, зато понятно)))
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§ maxsaf
"Просит залог или домашний арест" - меру пресечения для юриста по делу о рудненском колесе обозрения санкционировал суд
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4078
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А зачем Рудному два круглых памятника, там и один уже лишний!

А кому нужны эти сидельцы? Кормить их столько лет. За экономические преступления лучче штрафовать очень жестоко ))
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§ Coopidon
"Просит залог или домашний арест" - меру пресечения для юриста по делу о рудненском колесе обозрения санкционировал суд
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 217
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 14.11.19 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Ну, занудно, конечно, не экшен же)))) А банальная повесть о том, как слямзить 250 лямов из 330))) Когда инструкции читают, тоже ведь невесело, зато понятно)))

Приятно встретить человека читающего инструкцию до сборки :lol: ;-)
А не тогда, когда надо отвечать на неудобный вопрос читателя НГ 8-)
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§ Матвей Запупыркин
Re: "Просит залог или домашний арест" - меру...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 145
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 15.11.19 - 08:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
домой рвётся :lol: нужно "лимоны" перепрятать...видно не надёжно лежат... 8-)
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