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≡ "Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37253
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.11.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Судить о каждом из нас будут по деловым, нравственным качествам, а не по нарядам, позе или словесной шелухе, - сказал секретарь Общественного совета Костанайской области Валерий ВИШНИЧЕНКО. - Орал Байгонысович оставил очень глубокий след.
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§ electro
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 66
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 14.11.19 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алёша Тарасов...
чё с дорогами в городе???
:-x :-x :-x
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§ Coopidon
Re: "Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" -...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 217
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 14.11.19 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
С Оралом я знаком более 40 лет, вместе начинали работать в комсомоле, потом наши пути разошлись, судьба нас свела у стен Парламента Казахстана. У драматурга Вампилова есть замечательное выражение: "Говорите правду и вы будете оригинальны!".

Что характерно!
Будучи комсомольцами или даже коммунистами, все эти деятели считали Чекмарева достойным. Теперь, будучи нуротановцами, считают его-недостойным.
Искренне. И в тот раз и сейчас. Что удивительно!
:-x
Вот она-правда!
Или фокус-покус? 8-)
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§ elektron
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3909
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.11.19 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Будучи комсомольцами или даже коммунистами

Как у Макаревича в песне,
- Он так хотел бы остаться твердым
Во избежанье дурной молвы
Но вправо влево крутится увы
Ну где тут честь сберечь
Об этом и речь
Такая неустойчивая вещь (с)
https://www.youtube.com/watch?v=WeYpTTtS9xQ :lol:
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§ Coopidon
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 217
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 14.11.19 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Хорошо! Допустим, эти деятели, как и обычный человек могли в то время ошибаться или заблуждаться или быть не правыми.
Тогда какой вес имеет их мнение или их предложения сейчас?
Кто даст гарантию, что они и сейчас не ошибаются?
Или не заблуждаются?
8-)
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§ elektron
"Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3909
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.11.19 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Кто даст гарантию, что они и сейчас не ошибаются?Или не заблуждаются?

Цитата:
elektron:
Об этом и речьТакая неустойчивая вещь (с)

:lol: ;-)
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§ гражданин СССР
Re: "Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" -...
гражданин СССР


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.11.19 - 06:24
Комментарий удален модератором.
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* Butch
Re: "Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" -...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 296
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 15.11.19 - 08:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
чё с дорогами в городе???

Вам тут цельную статью написали о их мнении по поводу народного желания чистых улиц. А Вы всё спрашиваете :-)
Уж коль в бытность такого мудрого советчика Цитата:
он всегда давал хорошие советы

улицы от снега не чистились Цитата:
Орал Байгонысович оставил очень глубокий след
чего ж ожидать в нынешнее время?! :-)
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§ Матвей Запупыркин
Re: "Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" -...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 145
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 15.11.19 - 08:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
Алёша Тарасов... чё с дорогами в городе???

всё под контролем !!! 8-)
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