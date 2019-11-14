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abaika95:
Меня в этой истории другое поражает,ладно там бюрократы в формулировках запутались,но поставщик то должен был понять что дело пахнет керосином,зачем продолжал работать?
Для особо одарённых клоунов - по нормальному договору предусмотрены штрафные санкции,если определённый объём работ не будет выполнен к определённой дате.Поэтому люди и закупают стройматериалы и ищут рабочих для выполнения работ(если своих нет,т.е. субподряд) именно под этот заказ-контракт.Иногда даже вкладывают свои средства.
ПыСы.Если это для тебя открытие,то не благодари за просвещение.И в следующий раз - если уж решишься задать вопрос,в котором ты "не копенгаген",то интернеты тебе в помощь.Для просвещения.Иначе можешь очень жидко обгадиться.Некрасиво будешь выглядеть,короче говоря.Власть,чью вертикаль ты тут нализываешь,может поругать...