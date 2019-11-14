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§ NG.kz
Арка стоит, суды идут, деньги «висят»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37253
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.11.19 - 01:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С конца июля никому не выплаченными остаются 80 млн тенге, которые находятся на счете заказчика - отдела ЖКХ акимата Костаная. Проиграв суд первой инстанции, он обратился с апелляционной жалобой в областной суд. Если ее рассмотрение затянется, есть риск, считает подрядчик, что в конце года деньги отдел ЖКХ обязан будет вернуть в бюджет как неосвоенные. К тому дело и ведут?
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§ maxsaf
Арка стоит, суды идут, деньги «висят»
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4078
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
да и эти деньги им всё равно потом не достанутся.

Дык в этом и проблема видимо :-)
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§ Сталкер
Арка стоит, суды идут, деньги «висят»
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 185
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 14.11.19 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ладно там бюрократы в формулировках запутались,но поставщик то должен был понять что дело пахнет керосином,зачем продолжал работать?

Вопрос по существу хороший... Прочитал эту статью и остались вопросы - в чём сама суть спора? Не ужели только из-за того, как тут указано -

//Поэтому содержание лота должно было соответствовать наименованию, указанному в списке объектов интеллектуальной собственности. Однако ничего из этого списка - по услугам и товарам - не соответствовало тому, что акимат хотел в натуре получить от подрядчика. Зато через поисковую систему СТРУ на веб-портале госзакупок отыскались вполне подходящие работы - декоративно-отделочные. Их и закупили//

В действительности всё сложнее. В решении суда написано -

//Так, истцом на портале при выборе предмета закупки было выбрано ... наименование "Работы декоративно-отделочные" ... – оплата прочих работ и услуг.
Отдел считает, что ему необходимо было выбрать вид предмета закупки как "услуга", однако подходящего наименования при выборе заявки в справочнике найдено не было, следовательно государственные закупки из одного источника не допускается//

По сути, получается, отдел считает, что он незаконно заключил договор с данным ТОО "методом из одного источника", а это - коррупция и антиконкурентные действия госоргана.

Если отдел действительно не имел права закупить таким методом эти услуги или заказать работы, то должен был быть объявлен открытый конкурс госзакупки, раз из одного источника нельзя. Если это действительно так, то изначально должен был быть конкурс и победитель мог определиться только таким способом. И не факт, что в таком случае им было бы именно это ТОО.

Теперь получается, отдел желает "подстраховаться" и окончательно узаконить судебными актами метод заключения договора в данном случае, чтобы исключить в дальнейшем претензии к нему самому со стороны правоохранительных органов, в частности, антикорра.

Но всё же надо согласиться с тем, что определённый риск при заключении договора методом из одного источника ТОО понимало. Но и действия чиновников странные.

От этой истории попахивает нехорошо, как будто бы изначально решили и договорились "из одного источника" и заключились непосредственно с этой фирмой без конкурса, а потом что-либо не поделили и начали цепляться до кодов и слов "работа" или "услуга" должна была быть заказана. И понеслось...

[Исправлено: Сталкер, 14.11.2019 - 11:47]
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§ alex_60
Арка стоит, суды идут, деньги «висят»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5899
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не про суды. про саму арку.
озвученная стоимость- 80 млн.
если бы не знать что кто-то что-то с ней делал, никто бы и не заметил.
разрушили старую облицовку,не знаю уж какая часть от стоимости это,
думаю не маленькая .
налепили новую на ту же базу.. все.
при этом исковеркали вокруг всю брусчатку техникой или не знаю чем.
не восстановив ее.
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§ maxsaf
Арка стоит, суды идут, деньги «висят»
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4078
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
а потом что-либо не поделили

Похоже на то. Скоро узнаем, резонанс серьезный, нг держит руку на пульсе ;-)
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§ maxsaf
Арка стоит, суды идут, деньги «висят»
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4078
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возможно в этих 80 лямах сидят чьи-то 10 или 20. Вот это они сейчас похоже между собой и выясняют. Я не верю ни в один договор Госзакупки без отката. Не верю. Чел знакомый говорил - не можешь правильно дела делать - тебя уберут и поставят другого, и процент стабильно пойдет куда надо. Я столько насмотрелся этих госзакупок. Вы уж извините меня, но веры больше нет.
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§ Victor Yang
Арка стоит, суды идут, деньги «висят»
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12129
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.11.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Возможно в этих 80 лямах сидят чьи-то 10 или 20. Вот это они сейчас похоже между собой и выясняют.

Дык именно! Если сумма уйдёт назад в бюджет - не видать "кому-то" ничего.
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§ Сергей_я
Re: Арка стоит, суды идут, деньги «висят»
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2830
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 14.11.19 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я не верю ни в один договор Госзакупки без отката

Зависит от суммы. Обычныне договора, где овчинка не стоит выделки. все проходит по правилам. Ну там суммы обычно 100-200-300 тыщ.
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§ maxsaf
Арка стоит, суды идут, деньги «висят»
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4078
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Ну там суммы обычно 100-200-300 тыщ.

Видал я и поменьше суммы, просто по мелким договорам делают сверку по году, и в конце года за общим откатом бегут. Мелкими суммами за год тоже норм набегает.
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§ Ваш земляк
Re: Арка стоит, суды идут, деньги «висят»
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2949
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 15.11.19 - 02:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Меня в этой истории другое поражает,ладно там бюрократы в формулировках запутались,но поставщик то должен был понять что дело пахнет керосином,зачем продолжал работать?

Для особо одарённых клоунов - по нормальному договору предусмотрены штрафные санкции,если определённый объём работ не будет выполнен к определённой дате.Поэтому люди и закупают стройматериалы и ищут рабочих для выполнения работ(если своих нет,т.е. субподряд) именно под этот заказ-контракт.Иногда даже вкладывают свои средства.
ПыСы.Если это для тебя открытие,то не благодари за просвещение.И в следующий раз - если уж решишься задать вопрос,в котором ты "не копенгаген",то интернеты тебе в помощь.Для просвещения.Иначе можешь очень жидко обгадиться.Некрасиво будешь выглядеть,короче говоря.Власть,чью вертикаль ты тут нализываешь,может поругать...
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§ Ваш земляк
Re: Арка стоит, суды идут, деньги «висят»
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2949
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 15.11.19 - 02:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Чиновникам, по сути, без разницы - не из своего кармана же выкладывают, да и эти деньги им всё равно потом не достанутся

"Наивная я!" Как и Пескарь,который верит в то,что в тендерах выигрывают совершенно посторонние люди,которые потом не делятся с чиновниками за "благосклонность".Ну а тут просто решили действовать по закону.Пусть и кривому.Ну это уже не к строителям претензии...
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