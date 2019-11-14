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§ NG.kz
Бесплатные онколекарства из Казахстана продавали в России
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37253
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.11.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В России нашли в продаже лекарства для онкобольных, которые должны были бесплатно раздавать казахстанским пациентам. Цена превышает миллион тенге за упаковку. Всего 11 стационаров в Казахстане получали этот препарат от единого дистрибьютора
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§ Матвей Запупыркин
Re: Бесплатные онколекарства из Казахстана продавали в России
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 145
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 14.11.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:-( если честно, вообще не удивлён
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§ abaika95
Бесплатные онколекарства из Казахстана продавали в России
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1642
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.11.19 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То есть кому-то выдали бесплатное лекарство а он его перепродает? Или это стационары запустили преступную продажу в Россию?

А вообще,первый раз слышу чтоб лекарство за миллион тенге где-то выдавали бесплатно...

[Исправлено: abaika95, 14.11.2019 - 11:03]
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§ Сергей_я
Re: Бесплатные онколекарства из Казахстана продавали в России
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2830
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 14.11.19 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А вообще,первый раз слышу чтоб лекарство за миллион тенге где-то выдавали бесплатно...

такого рода лекарства так примерно и стоят.
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§ elektron
Re: Бесплатные онколекарства из Казахстана продавали в России
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3909
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.11.19 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
То есть кому-то выдали бесплатное лекарство а он его перепродает? Или это стационары запустили преступную продажу в Россию?

Второе 100%. В прошлом году была статья НГ. Как пенсионер не мог получить свой препарат, выписанный врачом, в виду отсутствия оного. Из России за те же баблосы заказывать пришлось вроде, точно не помню уже. Таких иуд стрелять мало, которые своих же онкобольных так на баблосы раскручивают.
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§ alex_60
Бесплатные онколекарства из Казахстана продавали в России
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5899
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Столкнулся в прошлом году.
В больнице говорят, надо вот это в ампулах, у нас нет, ищите.
В городе нигде нет.
В Челябинске тоже. Нашёл в одной аптеке в Челябинске
Две ампулы, надо двадцать. Говорят, можем заказать со склада. Времени нет.
Нашел в российской аптеке тут, в городе, кто в курсе тот поймёт.
Суть то в чем. Лекарство "больничное", вводится с системой только в условиях больницы. Соответственно в аптеках не продаётся.
Выводы делайте сами.
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§ elektron
Бесплатные онколекарства из Казахстана продавали в России
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3909
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.11.19 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, как там учёт-контроль ведётся, по приход-расходу медикаментов, что такое возможно? :-x
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§ Ваш земляк
Re: Бесплатные онколекарства из Казахстана продавали в России
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2949
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 15.11.19 - 02:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Интересно, как там учёт-контроль ведётся, по приход-расходу медикаментов, что такое возможно?

Элик,открою тебе такое российское ноу-хау.В Питере на свалке нашли 1200(!) упаковок просроченных лекарств,которые выписывают онкобольным.Лекарства не из дешёвых.Но из списка,которые положены за "бесплатно".И которое не кололи больным со словами"его нет!"Но за деньги оно есть...
ПыСы.Вуаля!И это происходит при очень любимом и очень уважаемым тобой президенте.Который денежки с медицины тянул ещё в бытность свою председателем комитета мэрии Санкт-Петербурга по внешне-экономическим связям.Но разве тебе что-нибудь докажешь...
ПыПыСы. Министр здравоохранения РФ признала,что реформа здравоохранения была провалена.Упс!Правда,после этого никого не отправили в отставку...
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