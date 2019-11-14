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elektron:
Интересно, как там учёт-контроль ведётся, по приход-расходу медикаментов, что такое возможно?
Элик,открою тебе такое российское ноу-хау.В Питере на свалке нашли 1200(!) упаковок просроченных лекарств,которые выписывают онкобольным.Лекарства не из дешёвых.Но из списка,которые положены за "бесплатно".И которое не кололи больным со словами"его нет!"Но за деньги оно есть...
ПыСы.Вуаля!И это происходит при очень любимом и очень уважаемым тобой президенте.Который денежки с медицины тянул ещё в бытность свою председателем комитета мэрии Санкт-Петербурга по внешне-экономическим связям.Но разве тебе что-нибудь докажешь...
ПыПыСы. Министр здравоохранения РФ признала,что реформа здравоохранения была провалена.Упс!Правда,после этого никого не отправили в отставку...