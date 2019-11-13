Сталкер Re: Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в... #20





(Полноправные пользователи) Сообщений: 185

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:57 Цитата: КГСПС:

А может плохому танцору...?

Я бы сказал, что дурная голова рукам, или чему там у них не знаю, покоя не даёт))) Ведь полнейшую ахинею несут и "создают" целый орган при органе))) /вспомнил слова Сергея Лаврова на одной зарубежной арабской прессухи.../



Ведь на полном серьёзе несут этот бред, о каком-то реально действенном механизме "обратной связи", не удосуживаются даже уточнением: связи между кем и кем...



Когда нет здорового гражданского общества, тогда нужно собрать возле себя, как правило, для вида псевдо представителей независимого гражданского общества, "общественников", ещё кого-нибудь, этаких кивал, и заявить - вот смотрите, теперь на полицию можно жаловаться сюда, мы настолько демократичны - что сами создаём "орган" для жалоб на самих себя))) Напрямую к тем же "общественникам" и в нужные СМИ обратиться то сверхсложная задача, через КСО и его председателя госпожу Кашарину - куда проще))) На кого рассчитано?



Не-еее, ну реально, сложно удержаться и не откомментировать такую "новость" и этот бред по-настоящему, по достоинству!