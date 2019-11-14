alex_60 Бесплатные онколекарства из Казахстана продавали в России #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5899

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:06 Столкнулся в прошлом году.

В больнице говорят, надо вот это в ампулах, у нас нет, ищите.

В городе нигде нет.

В Челябинске тоже. Нашёл в одной аптеке в Челябинске

Две ампулы, надо двадцать. Говорят, можем заказать со склада. Времени нет.

Нашел в российской аптеке тут, в городе, кто в курсе тот поймёт.

Суть то в чем. Лекарство "больничное", вводится с системой только в условиях больницы. Соответственно в аптеках не продаётся.

Выводы делайте сами.