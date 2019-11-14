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§ NG.kz
Из-за забытого пакета эвакуировали ЦОН в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37253
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.11.19 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудники полиции оцепили ЦОН, расположенный на перекрестке пр. Абая и ул. Тауелсиздик, сегодня, 14 ноября, утром. На место также был вызван пожарный расчет. Видео с места происшествия в редакцию "НГ" прислал очевидец.
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* drakon
Re: Из-за забытого пакета эвакуировали ЦОН в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17835
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.11.19 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше бы снег, вокруг цона - убради... :lol:
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§ abaika95
Из-за забытого пакета эвакуировали ЦОН в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1642
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.11.19 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Лучше бы снег, вокруг цона - убради..//



Это уже даже не смешно.Я бы понял,еслиб этот коммент про снег, местный житель написал,мол лучше снег почистите чем фигнёй заниматься (хотя на самом деле не фигня это все,когда пакет окажется с бомбой никто не будет глупых фраз кидать про снег) но ведь этот коммент написал человек живущий в тысячах километрах от этого Цона,снега,Костаная,Казахстана,казалось бы какая ему разница лежит снег около Цона или нет? Какая ему разница чем будут заниматься пожарные и полицейские окромя охраны и защиты населения? Какая ему будет разница когда у нас взорвется Цон с десятками людей,потомучто в это время пожарные убирали снег? Вот какой ему резон было писать свой коммент про снег и про что кому лучше делать? Незнаю......точнее не буду говорить а то опять скажут не указывай кому и что делать на форуме


Но кроме мысли о том что кто-то "злорадствует" на ум ничего не приходит
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§ Козлов я
Re: Из-за забытого пакета эвакуировали ЦОН в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 523
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 14.11.19 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ elektron
Re: Из-за забытого пакета эвакуировали ЦОН в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3907
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.11.19 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Это уже даже не смешно.Я бы понял,еслиб этот коммент про снег, местный житель написал,

А Вам не всё равно, кто напишет? Вон Ленин тоже по заграницам мотался, но идею продвигал. А вот некоторые местечковые как раз в это время и нашим и вашим, на готове были. ;-) :lol: Скромнее плиз! 8-)
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§ Coopidon
Re: Из-за забытого пакета эвакуировали ЦОН в Костанае
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 217
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 14.11.19 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно, но я сам, многажды видел, как забытые пакеты или вещи, менеджер молча относил на ресепшен. Молча. Тихо. Без ажиотажа и привлечения сил правопорядка. Дожидаться пока хозяин не соизволит о них вспомнить.
И здесь...

Цитата:
abaika95:
Это уже даже не смешно.Я бы понял,еслиб этот коммент про снег, местный житель написал,мол лучше снег почистите чем фигнёй заниматься (хотя на самом деле не фигня это все,когда пакет окажется с бомбой никто не будет глупых фраз кидать про снег) но ведь этот коммент написал человек живущий в тысячах километрах от этого

Невысокого же вы мнения о местных. Скидку им делаете. Даже обидно...
И это пишет человек который постит новости из Дубны или прогноз погоды из Оттавы. Хотя, казалось бы?! Какое ему дело, что происходит за тысячу километров от него? В Росси или Германии... :-o
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