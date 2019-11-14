Сталкер Re: "Просит залог или домашний арест" - меру... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 184

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:22 Для ТОО "АлатауГорСтрой" он работал юристом по договоренности, хотя у него было другое место работы. Он участвовал в государственных закупках, подавал от лица ТОО заявки на участие в тендерах. Впоследствии по просьбе учредителя "АлатауГорСтрой" подписал некоторые документы, в том числе акты приёмки///



В документах при подписании их от лица ТОО "АлатауГорСтрой" Александр ГАВРИЛЬЧИК указан как "исполнительный директор ТОО "АлатауГорСтрой", а не юрист. Разница то колоссальная - между просто представитель ТОО, оказывающий консультационные услуги и сопровождение юридическое, и исполнительный директор?



Короче, доигрался... А то так бодро про физику в СМИ рассказывал, когда 4 июня кабинки "плясать" стали... И про "коммерческую тайну" о стоимости колеса обозрения - тоже вещал.



Редкий случай, когда можно безусловно и без сомнений согласиться с решением суда. Тем более, у него гражданство иностранного государства, пересечёт границу и Россия никогда не выдаст своего гражданина и никому. Прям сказки защита рассказывает: ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией, а он будет тут ждать, ходить и думать - может "пронесёт"?



Вот тут как раз подробненько что и как Гаврильчик понаподписывал