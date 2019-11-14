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§ NG.kz
Не соблюдал дистанцию - полиция прокомментировала ДТП, в котором автобус снес заграждение на улице Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37251
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.11.19 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ДТП никто не пострадал. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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* Анатолий
Re: Не соблюдал дистанцию - полиция прокомментировала ДТП, в...
Анатолий


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 168
Регистрация: 01.09.10
Отправлено: 14.11.19 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как он её соблюдёт (дистанцию то),вы попробуйте отстать от впереди идущего автомобиля и оставить 4 метра дистанции,как его в миг займёт другое авто.А потом пассажиры ,что так долго ехал? Вот и приходится бедным водителям рисковать держа дистанцию 2 метра и потом быть крайним.Нет ни какого уважения и понимания к водителям автобуса.
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§ Vit
Re: Не соблюдал дистанцию - полиция прокомментировала ДТП, в...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8552
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.11.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для инфы. Заезжая в рф мы все покупаем страховку, ну все в курсе думаю. Теперь любопытный момент. При совершение ДТП Казахстанец не оплачивает не какой штраф, даже если виновен. А дома щас с этого водителя сдерут три шкуры. Оплатит забор, оплатит страховку, и самое главное 50 мрп ИЛИ лешение на 6 месяцев. Что то мне подсказывает что на этом ИЛИему мозг вынесут ещё как.
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§ aodhan
Re: Не соблюдал дистанцию - полиция прокомментировала ДТП, в...
aodhan


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 03.09.19
Отправлено: 14.11.19 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
При совершение ДТП Казахстанец не оплачивает не какой штраф, даже если виновен.

Вы тут не правы. Сам был виновником ДТП в 2016 году, как раз по несоблюдению дистанции. Штраф 1500 рублей.
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§ Vit
Не соблюдал дистанцию - полиция прокомментировала ДТП, в котором автобус снес заграждение на улице Костаная
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8552
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.11.19 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
aodhan:

В 2016г. В наше ультра современное время это почти как в прошлом веке
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§ Я
Re: Не соблюдал дистанцию - полиция прокомментировала ДТП, в...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 14.11.19 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий:
приходится бедным водителям

Убеждаться , что ПДД не только жизнью, но и рублем написаны.
Дот тех пор , пока
"ПДД Казахстана раздел 10. СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил."
водитель прав не будет и дорожников не обвинит
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§ alex_60
Не соблюдал дистанцию - полиция прокомментировала ДТП, в котором автобус снес заграждение на улице Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5899
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
не оплачивает не какой штраф,

Не понял. Причём тут страховка и штраф
За нарушение пдд, разные вещи.
В любом случае штраф за нарушение пдд придётся платить.
Страховка от этого не защитит.
Проехал на красный свет, у меня страховка, так что-ли.
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§ Vit
Не соблюдал дистанцию - полиция прокомментировала ДТП, в котором автобус снес заграждение на улице Костаная
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8552
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.11.19 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Нет. Не за нарушение пдд. А за ДТП нету штрафа.
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§ alex_60
Не соблюдал дистанцию - полиция прокомментировала ДТП, в котором автобус снес заграждение на улице Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5899
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Ну да. Но если при ДТП ты нарушил
Пдд- придётся платить штраф за нарушение пдд.

[Исправлено: alex_60, 14.11.2019 - 21:35]
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