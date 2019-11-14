Vit Re: Не соблюдал дистанцию - полиция прокомментировала ДТП, в... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8552

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:57 Для инфы. Заезжая в рф мы все покупаем страховку, ну все в курсе думаю. Теперь любопытный момент. При совершение ДТП Казахстанец не оплачивает не какой штраф, даже если виновен. А дома щас с этого водителя сдерут три шкуры. Оплатит забор, оплатит страховку, и самое главное 50 мрп ИЛИ лешение на 6 месяцев. Что то мне подсказывает что на этом ИЛИему мозг вынесут ещё как.