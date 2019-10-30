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≡ Аварийная ситуация возле парка Жанару в Затобольске		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аварийная ситуация возле парка Жанару в Затобольске
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37251
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.10.19 - 08:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы живем в поселке Затобольск. У меня есть двое детей и они ходят в наш парк под названием Жанару. Парк хороший но есть проблема - к нему нет не единого пешеходного перехода, что с улицы Школьной, что с улицы Тауелсиздик.
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§ Тимур Гафуров
Re: Аварийная ситуация возле парка Жанару в Затобольске
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 471
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 30.10.19 - 08:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, 30 октября руководством отдела полиции района будет направлено письмо в акимат по данному вопросу.
В акимате Костанайского района также прокомментировали: "Разметка пешеходного перехода в этом году уже нецелесообразна, так как скоро ляжет снег. Что касается знака пешеходного перехода вопрос будет рассмотрен".
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§ Vit
Аварийная ситуация возле парка Жанару в Затобольске
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8552
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.10.19 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой хороший ответ. Снег скоро ляжет. Не видно будет разметку до весны. За честность 5)
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§ alex_60
Аварийная ситуация возле парка Жанару в Затобольске
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5899
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.10.19 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Какой хороший ответ. Снег скоро ляжет


ну не соврал же . разметка зимой у нас не нужна.
снег же.
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§ Yorik
Re: Аварийная ситуация возле парка Жанару в Затобольске
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 767
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 30.10.19 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как интересно.
Новость размещается на сайте 29.10 в 20.25, т.е. после рабочего дня - но уже в 8.49 30.10 у заместителя главного редактора НГ есть комментарий пресс-службы ДП и акимата Костанайского района... :lol:
Эти службы круглосуточно мониторят все СМИ с целью оперативного реагирования? Или именно к НГ такое внимание, конкретно к разделу "Народные новости"? ;-)
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§ Козлов я
Аварийная ситуация возле парка Жанару в Затобольске
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 523
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 30.10.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Эти службы круглосуточно мониторят все СМИ с целью оперативного реагирования?

Цифрофизация называется...
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§ crayfish_xD
Аварийная ситуация возле парка Жанару в Затобольске
crayfish_xD


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 15.10.19
Отправлено: 14.11.19 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добрый день. Да, Вы правы, в социальной сети "Инстаграм" есть страницы как поселкового, так и районного акиматов. Их активность можно заметить на страницах множества наших местных пабликов. К примеру, вбейте akimat_ztb и посмотрите сами.
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§ Тимур Гафуров
Аварийная ситуация возле парка Жанару в Затобольске
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 471
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 14.11.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 14 ноября, акимат Затобольска опубликовал комментарий на своей странице в Инстаграм в ответ на пост "НГ":
"Так как вопрос действительно важный, на участок был произведен оперативный выезд с начальником РОВД, в результате которого было создано предписание. На данный момент работа по установке знаков пешеходного перехода закончена, благодаря чему безопасности пешеходов ничего не угрожает.Также было отмечено, что на участке отсутствует освещение. Причиной этому стало нарушение т.н. «реле времени». Сейчас освещение работает в штатном режиме. Выражаем благодарность автору видеоролика за бдительность и небезразличное отношение к безопасности наших жителей и их детей".
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§ Yorik
Аварийная ситуация возле парка Жанару в Затобольске
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 767
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 14.11.19 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Выражаем благодарность автору видеоролика

Ну что ж такое :lol: Абайка тут надрывается, пытается всех граждан с фото и видео пешком послать гулять по департаментам, на приемы записываться, в дурачки записывает сходу - а акиматы и ДП вот так вот просто берут и реагируют на размещенную в СМИ информацию. Диссонанс какой-то, вы уж там разберитесь - или чиновникам прыти надо поубавить, или Абайке замените методички уже, новые вводные дайте :lol: :lol:
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§ abaika95
Аварийная ситуация возле парка Жанару в Затобольске
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1642
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.11.19 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Абайка тут надрывается, пытается всех граждан с фото и видео пешком послать гулять по департаментам, на приемы записываться, в дурачки записывает сходу - а акиматы и ДП вот так вот просто берут и реагируют на размещенную в СМИ информацию//



Йорик врешь как Серый волк и не краснеешь же) где я говорил чтоб всем гражданам любителям писать в народные новости идти в ДП и.т.д.?)с той темой про парковку под знаком тот "дурачок" вместо того чтобы разбираться в деле и сообщить куда надо раз он за справедливость, просто решил показать что он "умнее" всех либо поленился и отправил в НГ) я там с тобой дискутировал так как дело действительное спорное было и тенденция нехорошая так скоро убийства будут закидывать в народные новости вместо того чтобы заявления писать) дурость дуростью


Цитата-//
Диссонанс какой-то, вы уж там разберитесь - или чиновникам прыти надо поубавить, или Абайке замените методички уже, новые вводные дайте//


Скажи ты действительно считаешь что за мной кто то стоит,кто-то пишет мне эти пресловутые методички и я каждый день на совещании в акимате а потом в ДП получаю наставления что писать под той или иной новостью?) Это вот прям серьезно ты так считаешь?) Или это шутка такая несмешная?)


Щас наверно ответишь про ужа,сковородки ну все в этом роде)
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§ Я
Re: Аварийная ситуация возле парка Жанару в Затобольске
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 14.11.19 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
"Так как вопрос действительно важный, на участок был произведен оперативный выезд с начальником РОВД, в результате которого

Как и все знаки - один пожаловался , другие приехали и решили. Кто то сам подвесил.
Есть ли в области служба организации дорожного движения ? Чем они обоснуют целесообразность установки знаков :
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