abaika95 Аварийная ситуация возле парка Жанару в Затобольске #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1642

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:58 Цитата-//Абайка тут надрывается, пытается всех граждан с фото и видео пешком послать гулять по департаментам, на приемы записываться, в дурачки записывает сходу - а акиматы и ДП вот так вот просто берут и реагируют на размещенную в СМИ информацию//







Йорик врешь как Серый волк и не краснеешь же) где я говорил чтоб всем гражданам любителям писать в народные новости идти в ДП и.т.д.?)с той темой про парковку под знаком тот "дурачок" вместо того чтобы разбираться в деле и сообщить куда надо раз он за справедливость, просто решил показать что он "умнее" всех либо поленился и отправил в НГ) я там с тобой дискутировал так как дело действительное спорное было и тенденция нехорошая так скоро убийства будут закидывать в народные новости вместо того чтобы заявления писать) дурость дуростью





Цитата-//

Диссонанс какой-то, вы уж там разберитесь - или чиновникам прыти надо поубавить, или Абайке замените методички уже, новые вводные дайте//





Скажи ты действительно считаешь что за мной кто то стоит,кто-то пишет мне эти пресловутые методички и я каждый день на совещании в акимате а потом в ДП получаю наставления что писать под той или иной новостью?) Это вот прям серьезно ты так считаешь?) Или это шутка такая несмешная?)





Щас наверно ответишь про ужа,сковородки ну все в этом роде)