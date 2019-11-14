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§ NG.kz
Тыква мармеладная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37251
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.11.19 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное же красиво назвать. Согласны? На самом деле речь идет о печеной тыкве, но с некоторыми особенностями, которые придают особый вкус этому всем известному десерту. Готовьте мед, сахар и что-нибудь цитрусовое.
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§ drakon
Re: Тыква мармеладная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17835
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.11.19 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ингредиерты есть все.

Попробую завтра приготовить.
Это совсем легко... :lol: :oops: :-P
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§ юля елиссева
Re: Тыква мармеладная
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1409
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 14.11.19 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
где ресторанные обозрения? опять эти нагугленные рецепты!
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§ kbkz1980
Тыква мармеладная
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4351
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 14.11.19 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Попробую завтра приготовить

Приготовил?
Или газ дорого,решил погрызть сырую :lol:
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§ drakon
Тыква мармеладная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17835
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.11.19 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Или газ дорого,решил погрызть сырую

Газ, конечно дорого.Поэтому решил съэкономить.
Вчера вечером, варил яйца - к завтраку. Заодно

вместе с ними в одной кастрюле сварил тыкву.
Когда посмотрел рецепт, оказывается нужно было-
запекать,а я уже сварил. Ну ничего сегодня
в обед, посыпал сахаром, полил лимонным соком
и мёдом. Ничего - получилось, съел.
Можешь этот иой рецепт - считать подарком - себе... :lol: :oops: :-P
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§ kbkz1980
Тыква мармеладная
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4351
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 14.11.19 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
вместе с ними в одной кастрюле сварил тыкву

А так же картоху в мундире,
А после там же лапшу заварил :lol:
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§ drakon
Тыква мармеладная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17835
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.11.19 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А после там же лапшу заварил

А зачем в 3-х кастрюлях - варить,
когда можно всё в одной?... :lol: :-o
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