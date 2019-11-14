drakon Тыква мармеладная #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 17835

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:00 Цитата: kbkz1980:

Или газ дорого,решил погрызть сырую

Газ, конечно дорого.Поэтому решил съэкономить.

Вчера вечером, варил яйца - к завтраку. Заодно



вместе с ними в одной кастрюле сварил тыкву.

Когда посмотрел рецепт, оказывается нужно было-

запекать,а я уже сварил. Ну ничего сегодня

в обед, посыпал сахаром, полил лимонным соком

и мёдом. Ничего - получилось, съел.

Можешь этот иой рецепт - считать подарком - себе...