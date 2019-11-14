Цитата: Матвей Запупыркин:

соберите руководителей ВСЕХ, обьясните им под роспись ( что бы не мычали потом...Я НЕ ЗНАЛ )

Там же вертикально всё спускается, начиная с градоначальников. А акимы единственно что могут сказать - мы только "рекомендуем" (хотя какая же это рекомендация с указанием количества экземпляров?), а руководителям на местах проще сотрудникам впарить, чем вышестоящему руководству объяснить что они не имеют права это делать.

Цитата: Матвей Запупыркин: и людям напишите во всех СМИ куда обращаться, в случае данной ситуации.. Думаю, что некоторые СМИ непосредственно имеют интерес в такой подписке (причём эти "некоторые" - одно из крупных изданий в области) и не будут размещать у себя такую информацию - они как огня её бояться.



[Исправлено: Victor Yang, 14.11.2019 - 15:48]