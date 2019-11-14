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≡ Жалобу на принудительную подписку прокомментировали в департаменте по делам госслужбы Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Жалобу на принудительную подписку прокомментировали в департаменте по делам госслужбы Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37250
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.11.19 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"НГ" отправила запрос в департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию по Костанайской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На запрос ответил руководитель департамента, председатель Совета по этике Салауат МУКСИМОВ.
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§ Victor Yang
Re: Жалобу на принудительную подписку прокомментировали в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12129
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.11.19 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели дело сдвинется с мёртвой точки? А редакции тех изданий наказание понесут?
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§ Матвей Запупыркин
Re: Жалобу на принудительную подписку прокомментировали в...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 142
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 14.11.19 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да каждый год одно и тоже....соберите руководителей ВСЕХ, обьясните им под роспись ( что бы не мычали потом...Я НЕ ЗНАЛ ) и людям напишите во всех СМИ куда обращаться, в случае данной ситуации...вот и всё...и будет Вам куча сигналов со всей области...только успевайте разбираться
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§ Матвей Запупыркин
Re: Жалобу на принудительную подписку прокомментировали в...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 142
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 14.11.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Неужели дело сдвинется с мёртвой точки?

да в тихушку пополизы будут народу в уши вправлять... :-) пока нормально пару руководителей не накажут за это..не взысканиями, а увольнением...так и будет это продолжаться
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§ Victor Yang
Жалобу на принудительную подписку прокомментировали в департаменте по делам госслужбы Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12129
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.11.19 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Матвей Запупыркин:
соберите руководителей ВСЕХ, обьясните им под роспись ( что бы не мычали потом...Я НЕ ЗНАЛ )

Там же вертикально всё спускается, начиная с градоначальников. А акимы единственно что могут сказать - мы только "рекомендуем" (хотя какая же это рекомендация с указанием количества экземпляров?), а руководителям на местах проще сотрудникам впарить, чем вышестоящему руководству объяснить что они не имеют права это делать.
Цитата:
Матвей Запупыркин: и людям напишите во всех СМИ куда обращаться, в случае данной ситуации..
Думаю, что некоторые СМИ непосредственно имеют интерес в такой подписке (причём эти "некоторые" - одно из крупных изданий в области) и не будут размещать у себя такую информацию - они как огня её бояться.

[Исправлено: Victor Yang, 14.11.2019 - 15:48]
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§ Матвей Запупыркин
Re: Жалобу на принудительную подписку прокомментировали в...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 142
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 14.11.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Думаю, что некоторые СМИ непосредственно имеют интерес в такой подписке (причём эти "некоторые" - одно из крупных изданий в области)

ну да...КостанайАгро :lol: впаривают ежегодно всем..медикам..учителям...да оно и аграриям не нужно, сейчас в инете каждый ищет нужную информацию..а не в жёлтой прессе
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§ olegggon
Re: Жалобу на принудительную подписку прокомментировали в...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1044
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 14.11.19 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо просто статью в адм. кодекс ввести "принуждение к подписке". За это штраф, сутки, работы принудительные🙂
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§ arman_kst
Re: Жалобу на принудительную подписку прокомментировали в...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 366
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще надо запретить коллективные подписки на газеты
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§ Butch
Жалобу на принудительную подписку прокомментировали в департаменте по делам госслужбы Костанайской области
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 295
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 14.11.19 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Надо просто статью в адм. кодекс ввести

И что в конечном итоге, по каждому "вдоху и выдоху" нужно будет вводить статью? Тогда в этом кодексе самый матёрый юрист переломит себе не только ногу но и прочие оконечности.
А что действительно надо, так это чтобы работники которых в частности "обязуют подписаться" обрели хотя бы толику чувства собственного достоинства и соответственно научились посылать "на" и "в" руководителей предъявляющих требования не имеющие отношения к обязанностям по трудовому договору
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§ olegggon
Жалобу на принудительную подписку прокомментировали в департаменте по делам госслужбы Костанайской области
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1044
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 14.11.19 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
И что в конечном итоге, по каждому "вдоху и выдоху" нужно будет вводить статью? Тогда в этом кодексе самый матёрый юрист переломит себе не только ногу


Поэтому я и поставил в конце сообщения смайлик, чтобы не воспринимали всерьёз.
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§ Butch
Жалобу на принудительную подписку прокомментировали в департаменте по делам госслужбы Костанайской области
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 295
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 14.11.19 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:

Прошу пардону. Возможно он только у меня не отображается. :-)
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