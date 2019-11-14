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abaika95: а был единый советский народ без национальных предрассудков) так что при чем тут русофобия?
ну як жеж... правоприемником союза признали Россию, из столицы которой происходило руководство огромной страной, а значит русский народ в ответе за всё, что было хорошее, а для некоторых и плохое... отсюда и вытравливание всего москальского с улиц и городов самостийных и незалэжных окраин... видимо в знак "благодарности" за оккупацию фабриками, заводами, школами, совхозами, дорогами....
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alex_60:
се знают кто ДЕЙСТВИТЕЛЬНО вносит значительный вклад в историю и развитие нашего города.
АЛЬ-ФАРАБИ - этот же город основал! По руханической истории чи так?
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Victor Yang:
ем знаменит кроме своей должности?
О, сколько нам названий чудных, готовит депутатов рой...