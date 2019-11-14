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§ NG.kz
Следствие по делу о растрате бюджетных средств при строительстве колеса обозрения в Рудном набирает обороты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37250
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.11.19 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По последней информации, взяты под стражу и помещены в следственный изолятор ряд фигурантов скандального строительства.
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* Сталкер
Следствие по делу о растрате бюджетных средств при строительстве колеса обозрения в Рудном набирает обороты
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 182
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 14.11.19 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Моего супруга решили сделать, мягко говоря, крайним, так как дело имеет общественный резонанс, - с таким заявлением в ИА "ТоболИнфо" обратилась Татьяна Гаврильчик. - Заявку на участие в конкурсе для приобретения колеса обозрения для ТОО "АлатауГорСтрой" подготовил мой муж - юрист Александр Гаврильчик. Он работал официально юристом в строительной компании ТОО «"Статус Трейд", а ТОО "АлатауГорСтрой" оказывал консультационные услуги, готовил документы, а также представлял интересы фирмы во время заключения договоров и т.п. То есть он, являясь юристом, исполнял свои функциональные обязанности. При этом не имел никакого отношения к бухгалтерии.

- Самое интересное, что ему вменяют растрату суммы всей стоимости колеса обозрения. А тем временем колесо поставлено, имеется сертификат, еще нет заключения технической экспертизы о его непригодности, - говорит адвокат Азамат Айсенов.

Интересно, а как тогда получилось, что официально работающий юристом Александр ГАВРИЛЬЧИК документы от организации генподрядчика по этому колесу ТОО "АлатауГорСтрой" подписывает в качестве "исполнительного директора"? Совсем что ли не при делах: разница то есть между лишь консультационными услугами, которые он оказывал бы как юрист, и тем, что он понаподписывал как исполнительный директор?

//А тем временем колесо поставлено, имеется сертификат, еще нет заключения технической экспертизы о его непригодности - тут адвокату бы разницу узреть: установлено вообще не то колесо, за которое заплатил бюджет 330 лимончиков. А установить вместо колёсика за 330 колёсико за 80 лимончиков, и сказать: смотрите, всё работает же... Ну смешно же...

Да даже если оно и работает, российское колесо где? Которое обещано было (причём сам Гаврильчик в СМИ красочно рассказывал прелести дорогого колеса) со всеми удобствами: автоматикой дверей, кондиционированием, отоплением, кабинками из стали, а не консервные банки? Где же это всё? И где разница в ценах между российским и китайским осела? Сколько и куда из этой разницы "занесли"?

Стояло бы то, которое должно стоять: ни двери бы не цеплялись на нём, не болтало бы эти кабинки как консервные банки. Решили наколоть, мягко говоря, вот и получайте, быть добры... Главное, чтобы все получили ровно столько, сколько должны.

[Исправлено: Сталкер, 14.11.2019 - 16:57]
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* Сталкер
Re: Следствие по делу о растрате бюджетных средств при...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 182
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 14.11.19 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На запрос, кто получал деньги и сколько денег получено от продажи билетов по работе этого аттракциона в период времени с 1 мая и до его остановки, так как отдел строительства, являясь ГУ, на балансе которого колесо и есть, не мог этого делать - акимат и его отделы так и не смогли ответить. Загадка! В ответах на запросы только лишь рассказали, что заказали билеты, но не продавали их, а планировали их продавать лишь после того, как колесо передадут с баланса отдела строительства на баланс эксплуатирующему предприятию.

Город Рудный, город чудный! :lol:
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§ abaika95
Следствие по делу о растрате бюджетных средств при строительстве колеса обозрения в Рудном набирает обороты
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1642
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.11.19 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
материал хороший не спорю информативный все дела,но блин какой "нагруженный" текст) очень трудно пробираться через него) Сталкер совет чисто мой субъективный)может кому-то все тип-топ,но по мне надо что-то как-то пересмотреть формат написания материалов)
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* Сталкер
Re: Следствие по делу о растрате бюджетных средств при...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 182
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 14.11.19 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Сталкер совет чисто мой субъективный)может кому-то все тип-топ,но по мне надо что-то как-то пересмотреть формат написания материалов)

Написал с определённой целью. У меня как всегда, о важном (о читателе) могу подумать после.

Откровенно говоря, написал, так сказать, "в помощь следствию", заметив, что некоторые проакиматовские СМИ уже начали процедуру "обеления" отдельных героев сей истории в общественном мнении...
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§ abaika95
Следствие по делу о растрате бюджетных средств при строительстве колеса обозрения в Рудном набирает обороты
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1642
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.11.19 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Откровенно говоря, написал, так сказать, "в помощь следствию", заметив, что некоторые проакиматовские СМИ уже начали процедуру "обеления" отдельных героев сей истории в общественном мнении...//



Вот зря о читателе не думаешь,нужно такие материалы разжовывать как маленьким детям) тогда и общественное мнение к тебе потянется)
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* Сталкер
Re: Следствие по делу о растрате бюджетных средств при...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 182
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 14.11.19 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
и общественное мнение к тебе потянется)

А мне оно зачем? Мне внимания и так с избытком))))))
Я тут о другом общественном мнении писал...
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§ olegggon
Re: Следствие по делу о растрате бюджетных средств при...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1044
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 14.11.19 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
материал хороший не спорю информативный все дела,но блин какой "нагруженный" текст) очень трудно пробираться через него)

А мне наоборот, текст показался доходчивым, с некой долей иронии.
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