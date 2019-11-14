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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1623
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.11.19 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс здесь,странно,значит Козлов один пошел на слушания) сейчас гнет там правду-матку что нельзя переименовывать улицу)
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§ Я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 63
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 14.11.19 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
нельзя переименовывать улицу)

Прекрасно отвлекает внимание от обещанного апокалипсиса для частников ,живущих сдачей молока
Молочный кризис грозит Казахстану. Новый техрегамент ЕАЭС, который заработает с января 2020 года может вызвать в Казахстане молочный кризис. По подсчетам специалистов, около 90 процентов сырья в нашей стране не соответствует норме.

[Исправлено: Я, 14.11.2019 - 11:55]
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