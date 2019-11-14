Цитата: abaika95:

ладно там бюрократы в формулировках запутались,но поставщик то должен был понять что дело пахнет керосином,зачем продолжал работать?

Вопрос по существу хороший... Прочитал эту статью и остались вопросы - в чём сама суть спора? Не ужели только из-за того, как тут указано -



//Поэтому содержание лота должно было соответствовать наименованию, указанному в списке объектов интеллектуальной собственности. Однако ничего из этого списка - по услугам и товарам - не соответствовало тому, что акимат хотел в натуре получить от подрядчика. Зато через поисковую систему СТРУ на веб-портале госзакупок отыскались вполне подходящие работы - декоративно-отделочные. Их и закупили//



В действительности всё сложнее. В решении суда написано -



//Так, истцом на портале при выборе предмета закупки было выбрано ... наименование "Работы декоративно-отделочные" ... – оплата прочих работ и услуг.

Отдел считает, что ему необходимо было выбрать вид предмета закупки как "услуга", однако подходящего наименования при выборе заявки в справочнике найдено не было, следовательно государственные закупки из одного источника не допускается//



По сути, получается, отдел считает, что он незаконно заключил договор с данным ТОО "методом из одного источника", а это - коррупция и антиконкурентные действия госоргана.



Если отдел действительно не имел права закупить таким методом эти услуги или заказать работы, то должен был быть объявлен открытый конкурс госзакупки, раз из одного источника нельзя. Если это действительно так, то изначально должен был быть конкурс и победитель мог определиться только таким способом. И не факт, что в таком случае им было бы именно это ТОО.



Теперь получается, отдел желает "подстраховаться" и окончательно узаконить судебными актами метод заключения договора в данном случае, чтобы исключить в дальнейшем претензии к нему самому со стороны правоохранительных органов, в частности, антикорра.



Но всё же надо согласиться с тем, что определённый риск при заключении договора методом из одного источника ТОО понимало. Но и действия чиновников странные.



От этой истории попахивает нехорошо, как будто бы изначально решили и договорились "из одного источника" и заключились непосредственно с этой фирмой без конкурса, а потом что-либо не поделили и начали цепляться до кодов и слов "работа" или "услуга" должна была быть заказана. И понеслось...



[Исправлено: Сталкер, 14.11.2019 - 11:47]