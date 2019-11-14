Цитата: maxsaf:

Аноним пойдет лесом, так как есть судебное решение первой инстанции в пользу подрядчика.

Это разные системы координат. В системе "заказчик-оплата труда подрядчику" выплатить обязаны. А если выплатят, будет рассматриваться законность системы "заказчик - выбор подрядчика". И тут уже будет рассматриваться коррупционная составляющая - имел ли право заказчик выбирать подрядчика из одного источника? В самом начале кто-то косячнул (или законы так написаны что ничего не понятно.), а потом пошло-поехало.

Цитата: maxsaf: Тут явно нежелание платить, а не страх перед законом

Чиновникам, по сути, без разницы - не из своего кармана же выкладывают, да и эти деньги им всё равно потом не достанутся.



[Исправлено: Victor Yang, 14.11.2019 - 11:26]