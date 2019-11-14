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§ NG.kz
Арка стоит, суды идут, деньги «висят»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37242
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.11.19 - 01:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С конца июля никому не выплаченными остаются 80 млн тенге, которые находятся на счете заказчика - отдела ЖКХ акимата Костаная. Проиграв суд первой инстанции, он обратился с апелляционной жалобой в областной суд. Если ее рассмотрение затянется, есть риск, считает подрядчик, что в конце года деньги отдел ЖКХ обязан будет вернуть в бюджет как неосвоенные. К тому дело и ведут?
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* maxsaf
Re: Арка стоит, суды идут, деньги «висят»
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4069
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 01:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После таких палок в колеса и появляются взятки за "общее покровительство", которое по факту является платным "ничего-не-деланием".
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§ denfostr
Re: Арка стоит, суды идут, деньги «висят»
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 108
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 14.11.19 - 02:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот, как тяжело все в стране без коррупции. Не устроило, что этим достался объем, вот и давай их наказывать рублем. Да, снесите к е... Ям эту арку,, создайте прецедент. Пусть работы выполнят аффелированные фирмы, а через 15 лет благополучия выяснится, что мы оказывается кормили коррупционеров слуг народа.
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§ denfostr
Re: Арка стоит, суды идут, деньги «висят»
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 108
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 14.11.19 - 02:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закройте проход у этой арки, так как она не принята и насладдайтесь. Потом остальные проходы в парк по тем или иным причинам закройте. Может тогда граждане вякать начнут, потому что их отрещаои от мест отдыха. Хотя, нет, никто не вякнет, не разрешат вякать.
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§ Victor Yang
Re: Арка стоит, суды идут, деньги «висят»
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12125
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.11.19 - 07:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут, как я думаю, заказчики очень-очень боятся обвинения в коррупции. Казалось бы - нужна арка - есть арка - заплатите людям. Но вот после того как оплатят... Тот же аноним позвонит в ДГД и скажет что незаконно выплачены деньги. Специалистов мало осталось, чтобы разобраться как нужно действовать правильно. И законы некоторые написаны таким языком что не понятно что хотели сказать.
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* maxsaf
Арка стоит, суды идут, деньги «висят»
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4069
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 08:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Тот же аноним позвонит в ДГД и скажет что незаконно выплачены деньги.

Аноним пойдет лесом, так как есть судебное решение первой инстанции в пользу подрядчика. Тут явно нежелание платить, а не страх перед законом
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* abaika95
Re: Арка стоит, суды идут, деньги «висят»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1623
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.11.19 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня в этой истории другое поражает,ладно там бюрократы в формулировках запутались,но поставщик то должен был понять что дело пахнет керосином,зачем продолжал работать?


Цитата-//А люди, нанятые подрядчиком, работали, несмотря ни на что.//


Тимуровцы блин,их же через 5 дней после начала работ уведомили о прекращении договора,к чему дальше пыжиться было?) На что надеялись?) Больше потратятся больше потом отсудят?)
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* maxsaf
Арка стоит, суды идут, деньги «висят»
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4069
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Так же и Челгу уведомили - прекращайте работать. А они такие тимуровцы, учат и учат. А потом Путин такой говорит: вот Челгу работает в КЗ. Уверен, что все недоразумения сразу после этого рассеялись.))
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* abaika95
Арка стоит, суды идут, деньги «висят»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1623
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.11.19 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Уверен, что все недоразумения сразу после этого рассеялись.))//

Писали же недавно,штрафанули ЧЕлгу,так что ничего пока не рассеялось)


А эти Тимуровцы тоже на Путина надеялись?) Мол будем строить пока Путин не приедет и не похвалит)
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* maxsaf
Арка стоит, суды идут, деньги «висят»
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4069
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Надо будет - приедет
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* abaika95
Арка стоит, суды идут, деньги «висят»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1623
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.11.19 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А не надо-не приедет,логичная логика.
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* maxsaf
Арка стоит, суды идут, деньги «висят»
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4069
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поэтому сделать так надо, чтоб было не надо. Тоже логично?
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§ Victor Yang
Арка стоит, суды идут, деньги «висят»
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12125
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.11.19 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Аноним пойдет лесом, так как есть судебное решение первой инстанции в пользу подрядчика.

Это разные системы координат. В системе "заказчик-оплата труда подрядчику" выплатить обязаны. А если выплатят, будет рассматриваться законность системы "заказчик - выбор подрядчика". И тут уже будет рассматриваться коррупционная составляющая - имел ли право заказчик выбирать подрядчика из одного источника? В самом начале кто-то косячнул (или законы так написаны что ничего не понятно.), а потом пошло-поехало.
Цитата:
maxsaf: Тут явно нежелание платить, а не страх перед законом

Чиновникам, по сути, без разницы - не из своего кармана же выкладывают, да и эти деньги им всё равно потом не достанутся.

[Исправлено: Victor Yang, 14.11.2019 - 11:26]
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* maxsaf
Арка стоит, суды идут, деньги «висят»
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4069
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В самом начале кто-то косячнул

Они годами закупают работы и услуги, лучше них мало кто знает, как сделать правильно. И вдруг такая ошибка, неожиданно. Можно поднять историю закупок услуг и работ из одного источника. Дальше - по ситуации. Если у них изначально были сомнения - один звонок проверяющим - и все бы выяснилось.
Профайл

* maxsaf
Арка стоит, суды идут, деньги «висят»
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4069
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В системе "заказчик-оплата труда подрядчику" выплатить обязаны

А больше ничего и не требуется
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