сайлау курманов Re: Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева,... #34





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3248

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:22 Мне как-то без разницы как называлась улица и как назовут, видимо других проблем нет в стране что стали ономастничать, например на мою улицу такси не едет потому что все снегом завалено , дороги нет. Ещё вот мусор не забирают уже вторую неделю, а люди иду в свои гаражи по колено в снегу