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≡ Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева, объяснил автор этого предложения		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева, объяснил автор этого предложения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37237
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.11.19 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После публикации "НГ" о предложении переименовать ул. Чекмарева в редакцию обратился с письмом член рабочей группы маслихата Костаная, журналист Оразалы ЖАКСАНОВ. Он предоставил копии протокола заседания рабочей группы и обращения к акиму города.
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§ Гога
Re: Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева,...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1653
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.11.19 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Следующая будет Промышленная по логике
---- Так тихим сапом добредут до Маяковского,Пушкина,Гоголя и т.д.
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§ alex_60
Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева, объяснил автор этого предложения
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5878
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
про канализацию в другой ветке.
для пингвинов информация.

[Исправлено: alex_60, 13.11.2019 - 16:04]
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§ Гога
Re: Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева,...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1653
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.11.19 - 16:11
Комментарий удален модератором.
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§ Мишаня
Re: Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева,...
Мишаня


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Сообщений: 757
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 14.11.19 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Планомерное ономастическое творчество. Все правильно. В стране казахов должны быть казахские названия улиц и городов. Тем более, что предлагаются достойные сыны народа. И инициаторы - очень уважаемые люди, заинтересованы напрямую в возрождении справедливости!
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§ сайлау курманов
Re: Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3248
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.11.19 - 01:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне как-то без разницы как называлась улица и как назовут, видимо других проблем нет в стране что стали ономастничать, например на мою улицу такси не едет потому что все снегом завалено , дороги нет. Ещё вот мусор не забирают уже вторую неделю, а люди иду в свои гаражи по колено в снегу
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