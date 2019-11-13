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≡ По-настоящему зимняя погода установится до конца недели на территории Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
По-настоящему зимняя погода установится до конца недели на территории Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37236
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.11.19 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В четверг, 14 ноября, снег ожидается на всей территории области, включая Костанай, но в областном центре он будет идти только ночью и утром. Пятница и суббота в Костанае пройдут без существенных осадков, по области снег ожидается местами.
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§ alex_60
Re: По-настоящему зимняя погода установится до конца недели на...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5878
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, снежок начинается.
Очередная "последняя" мойка машины
Произведена.
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§ КГСПС
По-настоящему зимняя погода установится до конца недели на территории Костанайской области
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 923
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 13.11.19 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Крайняя
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§ alex_60
Re: По-настоящему зимняя погода установится до конца недели на...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5878
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:

А, да.
Сейчас так принято.
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§ лимон
Re: По-настоящему зимняя погода установится до конца недели на...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1139
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 13.11.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Крайняя


ох уж эти лётчики :-)

напомнило https://www.legal-alien.ru/almanakh/akuly-iz-stali/glava-v/65-krajnij
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