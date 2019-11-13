/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ По-настоящему зимняя погода установится до конца недели на территории Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
По-настоящему зимняя погода установится до конца недели на территории Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37235
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.11.19 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В четверг, 14 ноября, снег ожидается на всей территории области, включая Костанай, но в областном центре он будет идти только ночью и утром. Пятница и суббота в Костанае пройдут без существенных осадков, по области снег ожидается местами.
Читать новость

§ alex_60
Re: По-настоящему зимняя погода установится до конца недели на...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5878
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, снежок начинается.
Очередная "последняя" мойка машины
Произведена.
Профайл

§ КГСПС
По-настоящему зимняя погода установится до конца недели на территории Костанайской области
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 923
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 13.11.19 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Крайняя
Профайл

§ alex_60
Re: По-настоящему зимняя погода установится до конца недели на...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5878
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:

А, да.
Сейчас так принято.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 116
Пользователей: 0
Всего: 116

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх