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§ NG.kz
Где запретят вырубать деревья в Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37235
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.11.19 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом стало известно на совещании по рассмотрению мастер-плана озеленения города Алматы. В ходе совещания также рассказали об ужесточении контроля за компенсационной посадкой и увеличении количества высаживаемых деревьев взамен вырубаемых.
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§ Козлов я
Re: Где запретят вырубать деревья в Алматы
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 521
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 13.11.19 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас такой план тоже есть. Только он называется "Срочная обрубка всех деревьев г.Костанай".
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§ drakon
Re: Где запретят вырубать деревья в Алматы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17824
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.11.19 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

всего 894 гектара, это 4,8 квадратного метра на человека.

Цитата:

что в 70-80-е годы этот показатель достигал 10 квадратных метров.

Бывал я том, при Советской Власти. Учился.
При нынешней власти - половину - вырубили?.
Интересно, сколько метров, квадратных на 1
человека приходится в КОстанае?... :lol: :oops: :-o
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