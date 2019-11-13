Цитата: kbkz1980:

Этож сколь тёть Юле лет? Если помнит что в 70ом электротяги в городе не было.

38 лет.

А насчет электротяги на станции Кустанай, так у меня в родне 4 поколения железнодорожников. Одна я, непутевая, прервала профессиональную династию.