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§ NG.kz
Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37232
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.11.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одно из важных направлений в работе КСО – приемы граждан. Первый из них пройдет во фронт-офисе ДП (ул. Баймагамбетова 197, со стороны миграционной полиции) 15 ноября, с 10.00 до 12.00.
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§ Я
Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в Костанайской области
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 62
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 13.11.19 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
на Баймагамбетова 197, если

Для этого существует прокуратура
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§ Эдуард Суровый
Re: Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в...
Эдуард Суровый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1069
Регистрация: 05.06.15
Отправлено: 13.11.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трынди-брынди, балалайка!
Как всегда пришел абайка!
Собирайся весь народ!
Он опять пургу метет!
Профайл
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