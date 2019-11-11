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§ NG.kz
Скользкая дорога. Автобус не смог подняться из лога
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37232
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.11.19 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео, снятое на ул. Алтынсарина сегодня, 11 ноября, около 11.20, в редакцию "НГ" прислала пользователь сайта Анюта.
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§ костанаец
Re: Скользкая дорога. Автобус не смог подняться из лога
костанаец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 11.11.19 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так реагентами и посыпали, поэтому автобус и буксует
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§ Серый волк
Re: Скользкая дорога. Автобус не смог подняться из лога
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10889
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.11.19 - 02:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
костанаец:
так реагентами и посыпали, поэтому автобус и буксует

Какие удивительные реагенты. Нурлыкунские?

А на тротуаре козья тропа вместо расчищенного тротуара, чтоб козлы не потерялись?
:lol:
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§ костанаец
Re: Скользкая дорога. Автобус не смог подняться из лога
костанаец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 12.11.19 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Какие удивительные реагенты. Нурлыкунские?

сверху каша, снизу лед
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§ Тот самый
Re: Скользкая дорога. Автобус не смог подняться из лога
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 234
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 12.11.19 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Какие удивительные реагенты. Нурлыкунские?

Реагенты неплохие, но вот инструкцию они не читали. Реагенты не дают замёрзнуть снегу и образоваться корке, убирать снег надо в любом случае. А у нас насыпят и неделю месим эту кашу. Машины ржавеют, обувь портится и самое главное: теперь ГРЯЗЬ даже зимой.
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§ alex_60
Скользкая дорога. Автобус не смог подняться из лога
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5866
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.11.19 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
теперь ГРЯЗЬ даже зимой.

Как в Москве.
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* КГСПС
Re: Скользкая дорога. Автобус не смог подняться из лога
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 919
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 13.11.19 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:

Вот-вот. Раньше помыл машину при первых заморозках и до весны. Может сговор с местными автомойками?
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* drakon
Скользкая дорога. Автобус не смог подняться из лога
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17819
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.11.19 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Как в Москве.

Теперь на Вену - равняетесь,
на Рим - тоже... :lol: :oops:
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§ alex_60
Скользкая дорога. Автобус не смог подняться из лога
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5866
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Раньше помыл машину при первых заморозках и до весны. Может сговор с местными автомойками


похоже на то.
помыл в пятницу вечером перед снегом и морозами.
красота.
сегодня уже не фонтан вид.
ладно растаяло, так еще и мочей полили.
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§ alex_60
Скользкая дорога. Автобус не смог подняться из лога
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5866
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
на Рим - тоже...


вот это не надо. Италию всю затопило.
в Венеции уровень поднялся на 187 см,
на площади святого Марка больше метра.
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* drakon
Скользкая дорога. Автобус не смог подняться из лога
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17819
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.11.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Италию всю затопило.

Так там морозов - нету.Цитата:
alex_60:
и мочей полили.

На Наберехной?... :lol: :-o

[Исправлено: drakon, 13.11.2019 - 14:27]
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