Цитата: КГСПС:

Раньше помыл машину при первых заморозках и до весны. Может сговор с местными автомойками



похоже на то.

помыл в пятницу вечером перед снегом и морозами.

красота.

сегодня уже не фонтан вид.

ладно растаяло, так еще и мочей полили.