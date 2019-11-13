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§ NG.kz
Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева, объяснил автор этого предложения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37232
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.11.19 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После публикации "НГ" о предложении переименовать ул. Чекмарева в редакцию обратился с письмом член рабочей группы маслихата Костаная, журналист Оразалы ЖАКСАНОВ. Он предоставил копии протокола заседания рабочей группы и обращения к акиму города.
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§ abaika95
Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева, объяснил автор этого предложения
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1614
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.11.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//кто сказал?//


Не знаю) спросите у него)



Цитата-//был один. да. против.но не знаю,всей подноготной. почему.//


Ну вот сходите будет вас двое против,вы и Козлов) авось там ещё люди будут кто против)



Цитата-//Вы серьезно думаете ,что будут прислушиваться к инакомыслящим? А список Шинд...,э-э-э 150 имен помните?/


Если тех кто против будет больше тех кто за,думаю прислушаются) но все кто против (адекватные) почему-то не ходят на такие собрания) потом в комментариях пишут,свою позицию)
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§ Козлов я
Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева, объяснил автор этого предложения
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 519
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 13.11.19 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ alex_60
Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева, объяснил автор этого предложения
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5866
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну вот сходите будет вас двое против,вы и Козлов) авось там ещё люди будут кто против)


да там все будут против. все будут против.
против одного или двух . которые против.
номенклатура .
подневольная публика.

[Исправлено: alex_60, 13.11.2019 - 12:09]
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§ abaika95
Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева, объяснил автор этого предложения
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1614
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.11.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//да там все будут против. все будут против.против одного или двух . которые против//


Ну так значит,большинство победит) если против переименования как вы говорите будет всего двое)


Кстати большевики очень уважали силу большинства) но что-то власть захватывали малым числом против общего числа тех кто против них) никого не спрашивали,что хочет народ а чего нет) приехали матросики забрали хлеб а Кустанайцы в воздух чепчики бросали от радости) все одно........
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§ alex_60
Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева, объяснил автор этого предложения
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5866
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну так значит,большинство победит)


не большинство, а власть через подневольную номенклатуру
и "команду" подписантов в почти постоянном составе.
разные вещи.
помнится когда в прошлый раз люди собрались идти на слушания,
их возле подьезда тепленькими взяли.
на работу сообщили.

[Исправлено: alex_60, 13.11.2019 - 12:21]
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§ abaika95
Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева, объяснил автор этого предложения
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1614
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.11.19 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//помнится когда в прошлый раз люди собрались идти на слушания,их возле подьезда тепленькими взяли.на работу сообщили/


Но один же както пробился,плохо сработали?)
А взяли троих провокаторов,хайпующих на любой теме(зря взяли до сих пор считаю) завтра опять объявятся) вот вас уже будет 5)
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§ alex_60
Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева, объяснил автор этого предложения
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5866
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Но один же както пробилс


скорее всего по сценарию так было.
ПУ.
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§ КГСПС
Re: Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева,...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 919
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 13.11.19 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чекмарёв устанавливал Советскую Власть в Кустанае, а она существовала 70 лет. Это не вклад в историю? Или и этих 70-ти лет не было?
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§ maxsaf
Re: Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева,...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4055
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вам везет. Ну почему у нас ничего не переименовывают? Скука смертная, как назвали ул. Тюльпановая или ул. Кленовая - так и не меняют. :-(
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§ Тот самый
Re: Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева,...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 234
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да и подписи под обращение оставили не местные?)


Тоже верно. Поставлено на поток

Цитата:
abaika95:
Следующая будет Промышленная по логике)


Ну да. Индустриальную переименовали, Механизаторов, Авиационную когда переименовывали, то аргументирвали так: "у нас уже нет Индустриальной и Механизаторов, зачем нам Авиационная?". :-o :-o :-o

Театр абсурда. Это же исторические районы города. Понятно, что в здании старого аэропорта нынче ресторан и Чекмарёв коммунист, неугоден сегодня, но всё это было. Это история города.
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§ abaika95
Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева, объяснил автор этого предложения
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1614
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.11.19 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Понятно, что в здании старого аэропорта нынче ресторан и Чекмарёв коммунист, неугоден сегодня, но всё это было. Это история города//


Хорошо,Петроград который перед первой мировой войной переименовали из Санкт-Петербурга,тоже история,но большевики отмели эту историю назвали в честь своего вождя,Екатеринбург тоже история,большевики плевать хотели на эту историю и назвали в честь другого вождя поменьше только) скажете при чем тут мы Костанайцы и переименования столетней давности?) Как раз при том что "Аз воздам"


Все логично,кто за что боролся на то и на поролся



Я лично вообще за названия улиц как в Максовской Канаде, кленовые,сиропные,тополиные но у нас до такого не скоро дойдут(

[Исправлено: abaika95, 13.11.2019 - 14:29]
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§ alex_60
Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева, объяснил автор этого предложения
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5866
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Я лично вообще за названия улиц как в Максовской Канаде, кленовые,сиропные,тополиные но у нас до такого не скоро дойдут(


а чего тогда напрягаешься так?
революцию вспомнил.
намекаешь что пора уже?
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