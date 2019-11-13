abaika95 Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева, объяснил автор этого предложения #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1614

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:56 Цитата-//кто сказал?//





Не знаю) спросите у него)







Цитата-//был один. да. против.но не знаю,всей подноготной. почему.//





Ну вот сходите будет вас двое против,вы и Козлов) авось там ещё люди будут кто против)







Цитата-//Вы серьезно думаете ,что будут прислушиваться к инакомыслящим? А список Шинд...,э-э-э 150 имен помните?/





Если тех кто против будет больше тех кто за,думаю прислушаются) но все кто против (адекватные) почему-то не ходят на такие собрания) потом в комментариях пишут,свою позицию)