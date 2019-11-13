Цитата: abaika95:

Для всех кто не знал куда обращаться ) идите туда несите свои видео,показывайте рассказывайте) ДП в плане связи с населением впереди планеты всей



Чукча не читатель?

ДП отгородился от граждан заслоном в виде Цитата: консультативно-совещательного органа

состоящего из Цитата: представителей общественности и СМИ

Так в чем по вашему тайный смысл нести представителям общественности и СМИ какие-то видео на Баймагамбетова 197, если с таким же успехом их можно залить например на сайт НГ?