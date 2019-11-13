Козлов я Re: Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева,... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 516

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:29 Цитата: Под обращением к акиму Костаная ... подписались:

Типичные местечковые понты: раз такие ВИДНЫЕ люди подписались- ну как не переименовать? А они всего лишь просили назвать одну из улиц города, а не именно эту.Что у нас мало Солнечных и иже?

Возможно Мухамеджанов и заслужил таких почестей,но вряд ли бы он сам согласился с такой ситуацией, все-таки человек советской закалки.

К тому же получается что Жаксанов решает за все население города? За все то сильное руководство городом,которое в советское время его строило и укрепляло? И которое имело право на названия улиц. А тут приехал южный товарищ и переделывает историю города...