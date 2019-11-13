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§ NG.kz
Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева, объяснил автор этого предложения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37230
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.11.19 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После публикации "НГ" о предложении переименовать ул. Чекмарева в редакцию обратился с письмом член рабочей группы маслихата Костаная, журналист Оразалы ЖАКСАНОВ. Он предоставил копии протокола заседания рабочей группы и обращения к акиму города.
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§ юля елиссева
Re: Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева,...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1407
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 13.11.19 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот блин, Оразалы Жаксанов сам родом из Чимкента. И какое он имеет право называть Кустанай нашим городом и решать, что Чермарёв не достоин, чтобы в его честь была названа улица?
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§ alex_60
Re: Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева,...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5856
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Мы хорошо знаем, что Орал Мухамеджанов был верным соратником Елбасы.//

ну и что. в историческом плане еще ничего не сказано.
сколько плюсов,сколько минусов. время расставит все на свои места.
а называть улицы имена бывших чиновников,при этом перелицовывая историю,
считаю недопустимым.нет причин и таких заслуг. работал,получал зарплату за это.
саке-маке и после отбытия с должности продолжается.
как видим.
ну и выдавливание всего что связано... это видно даже слепому.
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§ alex_60
Re: Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева,...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5856
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Оразалы Жаксанов сам родом из Чимкента.


Да?.
так это неместные воду мутят. мрак конечно.
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* abaika95
Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева, объяснил автор этого предложения
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1606
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.11.19 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//так это неместные воду мутят. мрак конечно//



Да и подписи под обращение оставили не местные?)
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§ alex_60
Re: Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева,...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5856
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///депутаты мажилиса РК от партии "Нур Отан" Ирина Аронова, Иван Клименко и Альберт Рау, заместитель директора по общим вопросам ГКП "КТЭК" Сабыржан Ахметов, ректор КСТУ Кадыргали Джаманбалин, Почётный гражданин Костанайской области Сергей Жалыбин, предприниматель Алмат Турсунов, председатель Костанайского областного филиала ОО "Организация ветеранов" Кенжебек Укин, писатель и журналист Акылбек Шаяхметов.///

какие знакомые фамилии.из обращения в обращение.
надеются что тоже когда-нибудь.
улицу назовут.
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* Козлов я
Re: Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева,...
Козлов я


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Сообщений: 516
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 13.11.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Под обращением к акиму Костаная ... подписались:

Типичные местечковые понты: раз такие ВИДНЫЕ люди подписались- ну как не переименовать? А они всего лишь просили назвать одну из улиц города, а не именно эту.Что у нас мало Солнечных и иже?
Возможно Мухамеджанов и заслужил таких почестей,но вряд ли бы он сам согласился с такой ситуацией, все-таки человек советской закалки.
К тому же получается что Жаксанов решает за все население города? За все то сильное руководство городом,которое в советское время его строило и укрепляло? И которое имело право на названия улиц. А тут приехал южный товарищ и переделывает историю города...
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