abaika95 Re: Римское изобретение на кустанайской набережной #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1606

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:17 Цитата-//Ждем коммент от Абайки, про то, что нужно везде видеть позитив, о том что в странах где живут поуехавшие тоже дерьма хватает//







В канашках и дерьме не разбираюсь) сейчас придут люди, расставят по полочкам все) вы Юля в принципе уже начали.)