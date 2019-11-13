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§ NG.kz
Римское изобретение на кустанайской набережной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37230
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.11.19 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Презабавное сравнение обнаружил недавно интернете. Вы знаете откуда взялась зебра на пешеходном переходе? Оказывается на улицах древнего Рима в местах перехода пешеходов через проезжую часть укладывались камни похожие по форме на современную зебру.
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§ alex_60
Re: Римское изобретение на кустанайской набережной
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5856
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ждем анализа информации от поуехавших
специалистов по канализации.
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§ юля елиссева
Римское изобретение на кустанайской набережной
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1407
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 13.11.19 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нурлыботы, ваш выход! Ждем коммент от Абайки, про то, что нужно везде видеть позитив, о том что в странах где живут поуехавшие тоже дерьма хватает.

[Исправлено: юля елиссева, 13.11.2019 - 09:19]
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§ alex_60
Римское изобретение на кустанайской набережной
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5856
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а пока интересная ссылка по теме
http://schleicher.ru/blog/589.html
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§ Я
Римское изобретение на кустанайской набережной
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 13.11.19 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"туалеты новлй набережной"
Его еще найти нужно
Да и проблема эта не только для набережной, а для всего города Базар, парк, вокзал, автовокзал Продолжите список, где еще есть подобные заведения

[Исправлено: Я, 13.11.2019 - 09:27]
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* abaika95
Re: Римское изобретение на кустанайской набережной
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1606
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.11.19 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ждем коммент от Абайки, про то, что нужно везде видеть позитив, о том что в странах где живут поуехавшие тоже дерьма хватает//



В канашках и дерьме не разбираюсь) сейчас придут люди, расставят по полочкам все) вы Юля в принципе уже начали.)
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* Козлов я
Re: Римское изобретение на кустанайской набережной
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 516
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 13.11.19 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Вот обучат правильно это делать- и не надо будет туалеты строить.
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