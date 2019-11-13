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§ NG.kz
Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37230
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.11.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одно из важных направлений в работе КСО – приемы граждан. Первый из них пройдет во фронт-офисе ДП (ул. Баймагамбетова 197, со стороны миграционной полиции) 15 ноября, с 10.00 до 12.00.
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* abaika95
Re: Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1606
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.11.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//приемы граждан. Первый из них пройдет во фронт-офисе ДП (ул. Баймагамбетова 197, со стороны миграционной полиции) 15 ноября, с 10.00 до 12.00. По вопросам приема можно обратиться по телефону 52-61-92.//


Для всех кто не знал куда обращаться ) идите туда несите свои видео,показывайте рассказывайте) ДП в плане связи с населением впереди планеты всей)
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§ Lex
Re: Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 354
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 13.11.19 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ДП в плане связи с населением впереди планеты всей)

не сомневаюсь, особенно некоторые представители на китайских паркетниках, которые по понятиям работают.
Ну теперь то знаем где Абайка трудится )
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§ alex_60
Re: Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5856
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
Ну теперь то знаем где Абайка трудится )


я вот не знаю.
он вроде как многоголовый монстр получается.
одни отправляют его в акимат, другие в кнб,
вы вот- в департамент полиции.
и все говорят- да знаем где он работает.
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* Yorik
Re: Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 763
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 13.11.19 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Для всех кто не знал куда обращаться ) идите туда несите свои видео,показывайте рассказывайте) ДП в плане связи с населением впереди планеты всей


Чукча не читатель? :lol:
ДП отгородился от граждан заслоном в виде Цитата:
консультативно-совещательного органа

состоящего из Цитата:
представителей общественности и СМИ

Так в чем по вашему тайный смысл нести представителям общественности и СМИ какие-то видео на Баймагамбетова 197, если с таким же успехом их можно залить например на сайт НГ? :lol:
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§ Сталкер
Re: Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 173
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 13.11.19 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
и все говорят- да знаем где он работает.

Ну, точно))) Тут только можно предполагать.

А по сути новости, просто один вопрос - зачем собаке пятая нога? Если нужна, то почему не нужна ей же шестая и седьмая?))) Может если нужна пятая, то на четырёх это животное плохо передвигается?)))
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* Трэвэл
Re: Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 262
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
если с таким же успехом их можно залить например на сайт НГ?

А "НГ" потом отправит запрос в ДП, вот и весь тайный смысл.
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* abaika95
Пожаловаться на работу полиции можно будет общественникам в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1606
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.11.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ну теперь то знаем где Абайка трудится//



Да ну?) Так и знал что в форме и в погонах если ходишь по городу,то кто-нибудь да спалит)



Цитата-//ДП отгородился от граждан заслоном в виде//

Хм,я то думал это для удобства сделано,для людей, для журналистов а это оказывается заслон) ну понятно тогда)


Цитата-//залить например на сайт НГ?//


Ну залить оно явно,легче будет) вот народ и льет....)
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