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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4348
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 12.11.19 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Мне всегда 20 --- в душе

Фото из душа в студию!
Заценим ваши 20 :lol:
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1642
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.11.19 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Фото из душа
----Ниже или выше ---- пояса??
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4053
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Max как дел? Стих норм.

Да, поболтали мы :lol: Я - в нерабочее время, а вот он в рабочее, у Абайки на работе могут быть проблемы. Если конечно это не есть его работа ))
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4348
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 13.11.19 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Ниже или выше ---- пояса??

Какая храбрость в этой фразе.
Аль побежал картинки тырить
:lol:
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1642
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.11.19 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
kbkz1980

---Каждый думает о том,чего ему не хватает.Картинки см сами.Дамы постбальзаковского возраста не интересуют.Особенно из kак bы kzета. Отдыхайте .
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4053
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 01:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Отдыхайте

Уау, жёстко. Думал, так только я могу хамить даме ))
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1642
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.11.19 - 01:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
maxsaf
---Хоть в чём -то вас обогнал. Довели. ну не понимает молодежь разницы - душ и душа . плохо учили их .
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1642
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.11.19 - 01:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
хамить
----Каков вопрос -такой ответ .Ни капли хамства.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4053
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 02:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Каков вопрос -такой ответ

Ну это само собой, со мной примерно так же было :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4053
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 02:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Женщины долго боролись за равенство. Их можно поздравить? Или Абайка снова заступится? :lol:
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4348
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 13.11.19 - 02:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Фии слился.
Цитата:
maxsaf:
Или Абайка снова заступится?

Да,за меня мужчины заступаются.
А за вас женщина рвала тельняжку.
Кем себя чувствуете после этого? :lol:
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Страница 380 из 380«1...378379380
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