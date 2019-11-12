maxsaf Флуд и оффтопик (часть 4) #5688





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4053

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:01 Цитата: Vit:

Max как дел? Стих норм.

Да, поболтали мы Я - в нерабочее время, а вот он в рабочее, у Абайки на работе могут быть проблемы. Если конечно это не есть его работа ))