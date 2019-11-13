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§ NG.kz
Туман и гололедица прогнозируются на территории Костанайской области в ближайшие два дня
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37227
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.11.19 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По прогнозам синоптиков, во вторник осадков не ожидается как в Костанае, так и на территории всего региона. В среду местами пройдет снег, возможна низовая метель. Туман и гололедица в эти дни будут осложнять движение транспорта по дорогам области.
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§ Coopidon
Re: Туман и гололедица прогнозируются на территории Костанайской...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 211
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 13.11.19 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зима близко, однако!

Интересно, у журналистов, есть распределение?
Одни пишут об улучшении погоды, другие-об ухудшении.
Или они по-очереди пишут в моей любимой рубрике?
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§ elektron
Туман и гололедица прогнозируются на территории Костанайской области в ближайшие два дня
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3899
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.11.19 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Одни пишут об улучшении погоды, другие-об ухудшении.

Читайте прогнозы погоды от Алекса во флуде.
У него всегда отличная погода. ;-)
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§ Vit
Туман и гололедица прогнозируются на территории Костанайской области в ближайшие два дня
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8549
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.11.19 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вот только что хотел это сказать. Слушай, а может быть такое что если человека зовут одинаково то они и думают одинаково. Ну с небольшим отклонением? Или совпадение.
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