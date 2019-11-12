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§ NG.kz
Весной - посадили, осенью - передавили
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37226
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.11.19 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Саженцы прожили чуть больше полугода. Видео, снятое на пр. Абая возле района "Жана кала" в редакцию "НГ" прислал Мадияр.
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§ Козлов я
Re: Весной - посадили, осенью - передавили
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 513
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 12.11.19 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ yudjin
Re: Весной - посадили, осенью - передавили
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6209
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.11.19 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Весной - посадили, осенью - передавили

Ничего удивительного... хотели как лучше, получилось... через ж...у!
К следующему лету редкие экземпляры в живых останутся... после чистки тротуаров тракторами с щетками, после сгребания и вывоза снега...
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§ alex_60
Весной - посадили, осенью - передавили
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5846
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.11.19 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жалко конечно.
Тут похоже человек за рулем
Кировца или чего, того..
Найти, и пусть садит и поливает.
За свой счёт.
Тут дело полиции похоже

[Исправлено: alex_60, 12.11.2019 - 21:36]
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§ peshexod
Re: Весной - посадили, осенью - передавили
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3416
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 12.11.19 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В центральном сквере посадили много маленьких дубков, сантиметров так по 30-40 высотой.
Очень хочу но не верю, что достоят до весны и не будут "счищены" вместе со снегом.
Они ведь очень медленно растут, им бы каждому защитную ограду.
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§ Гога
Re: Весной - посадили, осенью - передавили
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1638
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.11.19 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Грустно , просто грустно.
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* Vit
Весной - посадили, осенью - передавили
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8548
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.11.19 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мир меняется каждую минуту. Появляются современная техника по уборке улиц. Что происходит в городе? Это ужас. Улицы превратились в месиво. Не проехать, не пойти. Это позорище. Сегодня проехал по проспекту Назарбаева. Где асфальт? Да что что ж происходит.
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§ elektron
Весной - посадили, осенью - передавили
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3897
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.11.19 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Что происходит в городе? Это ужас. Улицы превратились в месиво. Не проехать, не пойти.

Ну зачем так переживать, где то в каком то соседнем государстве есть ещё хуже. А тут оно как, примут ко вниманию, главное сообщить куда нужно. И вуаля! :lol: ;-)
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* Vit
Весной - посадили, осенью - передавили
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8548
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.11.19 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Я незнаю почему так. Сначало я думал что пройтись ковшом по дороге если она вся продавлена бесполезно. Потому и вся дорога во льду и буграх. Ну седня я проехал по проспекту Назарбаева. Ну новая же ровная дорога вроде. Почему там как будто едишь по лесу? Непонятно.

[Исправлено: Vit, 12.11.2019 - 22:24]
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§ elektron
Весной - посадили, осенью - передавили
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3897
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.11.19 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Почему там как будто едишь по лесу?

Именно потому, что где то, в соседнем государстве, есть ещё хуже.
позвони в ЖКХ или лучше в прокуратуру. В течение всего каких ни будь двух
недель, ситуацию обязательно исправят. Если она не исправится сама собой. ;-) 8-)
Номера телефонов во флуде есть вроде :lol:
Нужно с оптимизмом смотреть в будущее, оно точно будет лучше.

[Исправлено: elektron, 12.11.2019 - 18:35]
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* Vit
Весной - посадили, осенью - передавили
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8548
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.11.19 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Ну.. Звонить я конечно не буду. Кто меня будет слушать? Пошлют и все. Я к тому что каждый на своём месте должен выполнять свою работу как положено. Если ты чистишь улицу, чисти на совесть. Если лечишь больного, лечи как надо. Ну и тд. Короче)))
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§ elektron
Весной - посадили, осенью - передавили
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3897
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.11.19 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и я о том же, единогласно! :lol:
Каждый должен заниматься своим делом и будет порядок.
А не флудить сутками. ;-)
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