Цитата: Vit:

Почему там как будто едишь по лесу?

Именно потому, что где то, в соседнем государстве, есть ещё хуже.

позвони в ЖКХ или лучше в прокуратуру. В течение всего каких ни будь двух

недель, ситуацию обязательно исправят. Если она не исправится сама собой.

Номера телефонов во флуде есть вроде

Нужно с оптимизмом смотреть в будущее, оно точно будет лучше.



[Исправлено: elektron, 12.11.2019 - 18:35]