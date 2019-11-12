/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 379 из 379«1...377378379
§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5846
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.11.19 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ну ладно, я бы интересовался,

А могешь?
Профайл

§ Я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 12.11.19 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Не согласен

Потому что не поняли, что речь идёт о казы
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5846
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.11.19 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
о казы

Так про казы слова не было тут .
Про казы я пас.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5846
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.11.19 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казы я только ем. Раз в год.
На наурыз.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5846
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.11.19 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В гостях правда, не дома.
Мне нравится.

[Исправлено: alex_60, 12.11.2019 - 22:16]
Профайл

* Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8548
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.11.19 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Колбаса это не еда. Это быстрый и удобный перекус. Смысл обсуждать колбас? И зря бутч игнорирует местные кустанайские колбасы. Они очень на уравне и не хуже абсолютно любой российской. А даже превосходят многие знаменитые их бренды. Часто слышу про белорусские колбасы тоже. Так я уже устал доказывать что нет там крутых колбас. Мол ГОСТ ещё от СССР. Чушь. Я специально привёз ящик от дешёвой до самой дорогой. Больше не кто не хочет заказывать . Дорого и смысла нет, если местная не хуже.
Профайл

* Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8548
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.11.19 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Max как дел? Стих норм. Правда я в поэзии не че не понимаю)) вчера вы классно зажгли. Седня перерыв смотрю. Я болел за тебя. Местами абайка брал вверх, местами ты. 50×50. Победила дружба. Без красных удаления. Супер. Я б не выдержал))
Профайл

§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1638
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.11.19 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
у пенсионеров
---То этого чела мое ПМЖ -интерсовало - выяснили - Затоболовка , теперь мой возраст - для него загадка . Вот сколько любопытства в одном челе может помещаться ???

[Исправлено: Гога, 12.11.2019 - 19:56]
Профайл

§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1638
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.11.19 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а в реале все обидеть норовит местных
----Имена в студию !!Поименно - конкретно -кого обидел и кто обиделся??
Профайл

§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1638
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.11.19 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Вам 40 как
----Мне всегда 20 --- в душе
:lol: :lol: :lol:
Профайл

§ Я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 12.11.19 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В гостях правда, не дома.

Халява, плиз !! Это еще вкуснее
Профайл

* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17816
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.11.19 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Это еще вкуснее

На халяву и уксус сладким кажется... :lol:
Профайл

* kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4345
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 12.11.19 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Халява, плиз !! Это еще вкуснее

Если я приеду в гости в свой родной Боровской на бешбармак,по вашему это плиз халява?
Профайл

* Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8548
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.11.19 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Цитата:
kbkz1980:
Халява это слово из СССР. Сегодня иной раз, а даже не иной раз) в гости уже не кто с пустыми руками не ходит)
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 379 из 379«1...377378379
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: kbkz1980, Vit

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 84
Пользователей: 4
Всего: 88

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх