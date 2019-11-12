Vit Флуд и оффтопик (часть 4) #5676





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8548

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:28 Колбаса это не еда. Это быстрый и удобный перекус. Смысл обсуждать колбас? И зря бутч игнорирует местные кустанайские колбасы. Они очень на уравне и не хуже абсолютно любой российской. А даже превосходят многие знаменитые их бренды. Часто слышу про белорусские колбасы тоже. Так я уже устал доказывать что нет там крутых колбас. Мол ГОСТ ещё от СССР. Чушь. Я специально привёз ящик от дешёвой до самой дорогой. Больше не кто не хочет заказывать . Дорого и смысла нет, если местная не хуже.