/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Назарбаев о транзите власти: Не такой уникальный случай		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Назарбаев о транзите власти: Не такой уникальный случай
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37226
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.11.19 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Вопрос транзита власти сейчас самый задаваемый мне вопрос. Мой мандат заканчивался в конце 2020 года, я принял такое решение, оставил пост Президента на пике моей популярности в моей стране", - сказал Назарбаев на заседании Astana Club в Нур-Султане.
Читать новость

§ alex_60
Re: Назарбаев о транзите власти: Не такой уникальный случай
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5846
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.11.19 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вернулся, правда, в 92 года////
Да, такое было.
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Назарбаев о транзите власти: Не такой уникальный случай
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3246
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.11.19 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совхозы то зачем было разрушать, их продукция была всегда востребованной
Профайл Посетить вебсайт

§ alex_60
Re: Назарбаев о транзите власти: Не такой уникальный случай
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5846
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.11.19 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Электричества нет, молока, хлеба нет.///
Куда все делось?
Профайл

§ maxsaf
Назарбаев о транзите власти: Не такой уникальный случай
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4049
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.11.19 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Совхозы то зачем было разрушать, их продукция была всегда востребованной

Чтобы на их месте построить заводы по производству айпадов, айфонов и айпакетов пластиковых. Говорю - верните животноводство - обижаются: чем мы не Стивы Джобсы.

[Исправлено: maxsaf, 12.11.2019 - 23:32]
Профайл

§ Victor Yang
Re: Назарбаев о транзите власти: Не такой уникальный случай
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12123
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.11.19 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Совхозы то зачем было разрушать, их продукция была всегда востребованной

Сомневаюсь, что она могла быть востребованной, если будут просить реальную стоимость того же мяса.
Профайл

§ Vit
Назарбаев о транзите власти: Не такой уникальный случай
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8548
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.11.19 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Сельское хозяйство у нас щас на высшем уровне. Это не сарказм. Современные Джон диры. У кого меньше денег, новые немцы, и российские векторы. Много построено своих частных элеваторов. Зерно, ячмень, лен. И не слушайте официальные отчёты. Там, так надо. Что б. Я работал много лет в кх.
Профайл

§ Vit
Назарбаев о транзите власти: Не такой уникальный случай
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8548
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.11.19 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С мясом непонятно. Вроде есть. И вроде нет. Многие маленькие колбасные цехи закупают уже готовые брикеты иностранные. С этого мясо не пожаришь шашлык или борщ. Пробывал сам. Ну не все. Есть фирмы которые уже тут озвучивали. У них и свои поля и своя колбаса которую покупает весь город.
Профайл

§ maxsaf
Назарбаев о транзите власти: Не такой уникальный случай
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4049
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.11.19 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Точно, ты прав, я говорил не обо всем сх, а конкретно о животноводстве.
Профайл

* Coopidon
Re: Назарбаев о транзите власти: Не такой уникальный случай
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 207
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 12.11.19 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прогресс, однако!
Инновации.
Раньше транспорт транзитом шёл. Ну ещё, может нефть, газ.
А теперича и власть. Тоже... :-x
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 83
Пользователей: 4
Всего: 87

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх