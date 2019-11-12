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§ NG.kz
Назарбаев о транзите власти: Не такой уникальный случай
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37226
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.11.19 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Вопрос транзита власти сейчас самый задаваемый мне вопрос. Мой мандат заканчивался в конце 2020 года, я принял такое решение, оставил пост Президента на пике моей популярности в моей стране", - сказал Назарбаев на заседании Astana Club в Нур-Султане.
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* alex_60
Re: Назарбаев о транзите власти: Не такой уникальный случай
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5838
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.11.19 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вернулся, правда, в 92 года////
Да, такое было.
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